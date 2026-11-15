Il Cagliari non si ferma e al PalaConi conquista una larga vittoria contro il Napoli. Le rossoblù si impongono con un netto 7-0, dando continuità al successo ottenuto la scorsa settimana sull’Altamura e confermando il buon momento della squadra guidata da Moreno Giorgi. Una prestazione convincente, caratterizzata da grande concretezza sotto porta, che permette alle isolane di guardare con fiducia ai prossimi impegni.

Partenza sprint

Davanti al proprio pubblico, il Cagliari parte subito con l’intenzione di fare la partita e trova il vantaggio al 4’. È la capitana Alice Virdis a sbloccare il risultato con un rasoterra preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Per lei arriva così il primo gol in campionato. Passano meno di dieci secondi e le rossoblù raddoppiano: Da Cunha è brava a sfruttare un errore delle ospiti, recupera il pallone e lo deposita in rete per il 2-0.

La formazione di Giorgi prende fiducia, aumenta il ritmo e continua a spingere alla ricerca del terzo gol. Al 14’ arriva ancora Da Cunha, che completa la doppietta personale finalizzando un bello schema su calcio d’angolo, con l’assist di Virdis. Il Cagliari non abbassa la pressione e, a meno di tre minuti dall’intervallo, trova anche il poker con Orrù in tap-in su tiro di Virdis. Si va così al riposo sul 4-0, con le padrone di casa saldamente al comando della gara.

Ripresa di gestione

La ripresa segue lo stesso copione della prima frazione, con le rossoblù determinate a mantenere il controllo e ad allungare ulteriormente il risultato. Al 5’ Mendes firma il 5-0, mentre a metà del secondo tempo è Foti a trovare la sesta rete. Il Cagliari continua a spingere senza concedersi pause e, a 3’ dalla sirena, arriva anche il sigillo di Ferreira che fissa il risultato sul definitivo 7-0.

Serie B

Il Quartu si aggiudica lo scontro diretto per il secondo posto del Girone C: le biancorosse passano 2-3 in trasferta contro l’Fb5 Team Rome, fa tutto Teresa Saraniti con una super tripletta. Ko, invece, il Cus Cagliari 1-3 contro Montebianco Prato e il Decimoputzu 0-3 contro Scandicci. Nel Girone A primo punto dell’Ittiri, 2-2 col Lisondria, perde 4-2 l’Oristanese col Futsal Hurricane.

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