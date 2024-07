Il Cagliari nasce nel segno del 3-5-2 

Assemini. Subito una traccia del Cagliari che verrà, nel segno del 3-5-2. Anche se il modulo cambierà in continuazione, ha già fatto sapere Nicola, e in questa fase contano, soprattutto, i principi. Aspettando i rinforzi e una tenuta atletica quanto meno accettabile, il nuovo tecnico indica alla squadra una strada per portare avanti quel «gioco aggressivo e dinamico» di cui ha parlato nella presentazione. Individuando in ogni componente dell’attuale rosa un possibile interprete per il copione che ha in mente e dandogli un ruolo con compiti ben precisi, poi si vedrà. Allenatore da campo, è dentro ogni movimento Mister Salvezze Clamorose, e sembra quasi volerlo accompagnare fisicamente, oltre che verbalmente. Tra l’altro, ha la corporatura (asciutta) e il passo (scattante) per poterlo fare, oltre al tono di voce (perentorio) per indirizzarlo. «Quando si attacca, si fa con l’entusiasmo di chi sa che può farcela», tuona quando vede poca convinzione nell’affondo. Azione, reazione. In due sedute e mezzo ha conquistato il gruppo.

Ruoli già definiti

I giocatori di movimento disegnano così sul prato verde del campo 1 di Asseminello quello che potrebbe essere uno dei moduli riferimento. Ogni pedina segue alla lettera le indicazioni di Nicola e del vice Barone e ha al proprio fianco l’alternativa tecnico-tattica. Pavoletti e Luvumbo formano la coppia d’attacco titolare (spazio poi a Kingstone Mutandwa e Pereiro). Hatzidiakos e Wieteska si alternano nel cuore della difesa, Zappa e Luperto sono i due “braccetti” principali che cedono quindi il testimone a Catena e Veroli. Alto a destra scalpita Azzi (poi Di Pardo), a sinistra Augello (poi Delpupo). Il centrocampo tipo in questo momento è formato da Makoumbou, Prati e Deiola con il congolese nella veste di jolly (è l’unico infatti con la pettorina gialla) iniziando l’allenamento da mezzala e chiudendolo da regista, e cedendo – a quel punto – il testimone sul centrodestra a Kourfalidis (dall’altra parte Jankto).

L’anno della svolta

Makoumbou è già un punto fermo per Nicola che vuole far leva sulla sua genialità per sviluppare la manovra offensiva chiedendogli, al contempo, uno sforzo ulteriore in fase di non possesso. Per tanti rossoblù questa stagione può rappresentare una svolta, figurarsi per il centrocampista africano che, pur con qualche basso, ha avuto un signor impatto con la Serie A lo scorso anno e punta ora a essere più incisivo. Ha fatto il pieno, intanto, di estimatori. Sembrava poter lasciare l’Isola, ma il sondaggio informale dell’Atalanta non è sbocciato in una vera e propria trattativa e lo stesso Cagliari ha scelto di non prendere nemmeno in considerazione richieste basiche. «Se proprio dovessimo cederlo, lo faremmo solo di fronte a un’offerta importante», avrebbe detto il ds Bonato, spalleggiato da Nicola che ha scoperto quanto possa essere letale quando lo ha affrontato quattro mesi fa con l’Empoli.

Magari un po’ naïf alle volte e prigioniero del suo talento, ancora deve dosare la gestione del pallone. Nell’ultimo campionato, tuttavia, è cresciuto tanto anche da questo punto di vista. Sempre spavaldo ma più pratico. Sia come interno sia davanti alla difesa. E dalla sua crescita passa anche quella del Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA