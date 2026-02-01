VaiOnline
Serie a femminile.
02 febbraio 2026 alle 00:32

il cagliari lotta ma l’altamura riesce a spuntarla 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una sconfitta che brucia ma che racconta anche del carattere, dell’orgoglio e della voglia di non arrendersi del Cagliari. Le rossoblù escono battute 4-3 dal campo dell’Altamura al termine di una gara rocambolesca, giocata a viso aperto e riaperta quando sembrava ormai compromessa.

La sfida

L’approccio delle sarde è positivo: la squadra di Giorgi parte con intensità e cerca di imporre il proprio gioco e di lasciarsi alle spalle il passo falso della scorsa settimana. Cokito e Pellegry sono subito un pericolo costante ma manca la precisione nell’ultimo tocco. L’Altamura cresce alla distanza ma trova sulla sua strada una Ricottini attenta, capace di opporsi con un grande intervento con i piedi e di tenere vive le sue.

A colpire, però, sono le padrone di casa: Pezzolla trova l’1-0 in una situazione confusa, poi arriva anche il raddoppio in ripartenza firmato Szostak. Il Cagliari avrebbe l’occasione per riaprirla prima dell’intervallo ma Pellegry non riesce a superare il portiere.

Si va al riposo sul 2-0, punteggio severo per quanto visto.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Cagliari rientra con un altro spirito. Orrù sfiora il gol che riaprirebbe la gara ma poco dopo arriva l’episodio che porta al terzo gol dell’Altamura: Ricottini viene sanzionata per infrazione di tempo e dal successivo calcio piazzato nasce l’azione che porta Pereira alla conclusione vincente.

Sotto di tre reti le rossoblù non si disuniscono. Giorgi sceglie il power play e la partita cambia volto: Cokito accende la rimonta con un gran gol al volo e poco dopo firma anche il 3-2 di tacco riaprendo completamente la sfida.

Il pareggio arriva su rigore conquistato per un tocco di mano in area: Virdis è fredda dal dischetto e firma il 3-3. Il Cagliari continua a giocare con il portiere di movimento per cercare la vittoria e ha anche l’occasione per passare, ma non trova la porta. Sul ribaltamento di fronte l’Altamura colpisce ancora e trova il definitivo 4-3. Resta l’amaro in bocca, ma rimane anche la consapevolezza di una squadra viva, capace di reagire e di lottare fino all’ultimo secondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 