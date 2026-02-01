il cagliari lotta ma l’altamura riesce a spuntarla 

Una sconfitta che brucia ma che racconta anche del carattere, dell’orgoglio e della voglia di non arrendersi del Cagliari. Le rossoblù escono battute 4-3 dal campo dell’Altamura al termine di una gara rocambolesca, giocata a viso aperto e riaperta quando sembrava ormai compromessa.

La sfida

L’approccio delle sarde è positivo: la squadra di Giorgi parte con intensità e cerca di imporre il proprio gioco e di lasciarsi alle spalle il passo falso della scorsa settimana. Cokito e Pellegry sono subito un pericolo costante ma manca la precisione nell’ultimo tocco. L’Altamura cresce alla distanza ma trova sulla sua strada una Ricottini attenta, capace di opporsi con un grande intervento con i piedi e di tenere vive le sue.

A colpire, però, sono le padrone di casa: Pezzolla trova l’1-0 in una situazione confusa, poi arriva anche il raddoppio in ripartenza firmato Szostak. Il Cagliari avrebbe l’occasione per riaprirla prima dell’intervallo ma Pellegry non riesce a superare il portiere.

Si va al riposo sul 2-0, punteggio severo per quanto visto.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Cagliari rientra con un altro spirito. Orrù sfiora il gol che riaprirebbe la gara ma poco dopo arriva l’episodio che porta al terzo gol dell’Altamura: Ricottini viene sanzionata per infrazione di tempo e dal successivo calcio piazzato nasce l’azione che porta Pereira alla conclusione vincente.

Sotto di tre reti le rossoblù non si disuniscono. Giorgi sceglie il power play e la partita cambia volto: Cokito accende la rimonta con un gran gol al volo e poco dopo firma anche il 3-2 di tacco riaprendo completamente la sfida.

Il pareggio arriva su rigore conquistato per un tocco di mano in area: Virdis è fredda dal dischetto e firma il 3-3. Il Cagliari continua a giocare con il portiere di movimento per cercare la vittoria e ha anche l’occasione per passare, ma non trova la porta. Sul ribaltamento di fronte l’Altamura colpisce ancora e trova il definitivo 4-3. Resta l’amaro in bocca, ma rimane anche la consapevolezza di una squadra viva, capace di reagire e di lottare fino all’ultimo secondo.

