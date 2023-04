Il Cagliari la squadra più “buona” 

Pur con 5 espulsioni il Cagliari è la squadra più “buona” della Serie B, in termini di cartellini, assieme al Südtirol. Come sanzioni per i propri giocatori i rossoblù sono a quota 75: 66 ammonizioni, 4 espulsioni per doppio giallo (ossia 8 cartellini) e 1 rosso diretto. Lo stesso numero complessivo della formazione di Bolzano, che ha però 70 ammoniti, 1 espulso per doppio giallo e 3 rossi diretti. Un dato in positivo – da poter sfruttare nel finale di stagione – confermato anche a Pisa: nessuno è finito nel taccuino dell'arbitro La Penna, evitando quindi squalifiche domani col Frosinone (dove torna a disposizione Zappa che ha scontato la sua sanzione). Lunedì per la quinta volta il Cagliari ha chiuso senza ricevere cartellini: era già successo alla seconda giornata col Cittadella, alla nona col Brescia e alla decima con l'Ascoli nella gestione Liverani, mentre con Ranieri prima di Pasquetta solo in un altro 0-0 ossia a Venezia.

I gialli

Fra le 66 ammonizioni del Cagliari (in tutta la B nessuno ne ha meno) il più “cattivo” è Nández: il León è a 8, al prossimo giallo entrerà in diffida per la seconda volta. A 5 Millico e Zappa, che hanno di recente scontato le loro squalifiche. Tanti i diffidati con 4 cartellini: Altare, Dossena, Goldaniga, Makoumbou e Rog più Azzi, che il suo primo giallo stagionale l'aveva ricevuto col Modena (ma le sanzioni restano anche cambiando squadra). Per loro al prossimo provvedimento scatterà inevitabile la squalifica, tenendo conto che ai playoff si azzerano i cartellini (ma valgono le squalifiche ricevute in stagione regolare e al primo giallo si va in diffida). Completano il quadro disciplinare Deiola, Luvumbo e Pavoletti con 3 ammonizioni (alla prossima saranno diffidati), Capradossi e Lapadula con 2, Barreca, Di Pardo, Falco, Kourfalidis, Mancosu, Radunovic e Viola con 1 più i ceduti a stagione in corso Carboni (3) e Desogus (1). Con una particolarità: c'è un altro ammonito ossia Aresti, che pur non avendo mai giocato ha ricevuto un giallo dalla panchina col Palermo (per proteste).

I rossi

Per cinque volte il Cagliari ha chiuso in dieci una partita. La prima volta è avvenuto alla terza giornata con la Spal, espulso Di Pardo nel primo tempo: è l'unico rosso diretto. Gli altri tutti doppio giallo: Obert a Benevento, Rog nella contestatissima gara di Modena, Altare col Benevento (trovando il gol vittoria in inferiorità numerica) e Lapadula a Bari, gli ultimi tre in partite consecutive. Come espulsi il Cagliari è la settima peggiore del torneo, record dell'Ascoli con 9, mentre il Frosinone avversario domani è l'unica ancora senza.