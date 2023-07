Il Cagliari, la giusta decisione 

Inviato

Saint-Vincent. Si era fatto un altro film tattico prima di arrivare in Val d’Aosta. Basti pensare che da quando è iniziata la preparazione non ha potuto contare sulla sua punta di riferimento, Lapadula, e sul più fantasioso della compagnia, Mancosu. Jankto ha giocato un quarto d’ora scarso al Nespoli poi si è fermato pure lui. Lo stesso Nandez entra in scena nelle esercitazioni tattiche, ma non ha disputato neanche una delle due amichevoli e sono, soprattutto, le partite, più degli allenamenti, a tastare lo stato di crescita e favorirlo. Insomma, Ranieri sta facendo di necessità virtù in questi primi giorni di ritiro a Saint-Vincent, nella speranza di avere quasi tutti a disposizione almeno per la prossima settimana per poter davvero collaudare il 4-4-2 che ha in testa. Nel frattempo prova le varianti, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 al 4-3-1-2. Per capire come e dove questa squadra può forzare il blocco e per sfruttare i giocatori di cui dispone in questo momento. Non tutti i mali vengono per nuocere, evidentemente. Dall’emergenza spunta la stella di Oristanio, Azzi si fa bello nel tridente offensivo e Luvumbo è già in grande spolvero.

La sfida di Oristanio

I carichi di lavoro dettano i tempi, questa è la fase più pesante della preparazione. Il ritmo resta bassino, anche se un po’ di intensità in più rispetto al “Trofeo Sardegna” si è vista contro la Primavera della Roma per la felicità di Ranieri che ha spesso “pizzicato” i suoi nei giorni scorsi per l’atteggiamento che avevano avuto al Nespoli. Con l’avanzamento di Azzi sino alla linea del tridente, Augello ha preso possesso del ruolo di terzino sinistro e l’inserimento è stato abbastanza fluido (il fatto di aver già giocato con Ranieri lo ha agevolato). Di Dossena, Obert e Zappa sai poi che ti puoi fidare, almeno sino a quando salirà l’asticella (la gara di sabato con la Juventus Under 23 è indicativa in tal senso). Dalle certezze difensive alle sorprese in attacco. Su tutti, Oristanio. Già aveva impressionato contro l’Olbia per la disinvoltura e la personalità con le quali alternava giocate sopraffine a randellate senza pietà. Contro la Roma (con tre giorni di lavoro con i nuovi compagni e più benzina nel serbatoio) gli è bastata mezz’ora per prendersi la scena, non solo per la progressione a tutto campo che gli ha permesso di segnare il gol del 3-0. In attesa del recupero di Nandez, il fantasista campano sta, dunque, segnando il territorio a destra poi si vedrà. «Ho visto la finale di Bari dalla tv, in tempi non sospetti, ed è stato davvero emozionante», rivela Oristanio, che ha seguito il Cagliari, come il calcio italiano in generale, anche dall’Olanda con la speranza di riprenderselo, prima o poi. «Dopo due anni avevo voglia di tornare. Sono contento dell’esperienza olandese, anche gli sbagli mi hanno aiutato a crescere. Ma sentivo che era il momento giusto per tornare». Ranieri? «La sua carriera parla da sola. E sì, lo ammetto, il fatto che ci sia lui ha influito nella mia scelta». Dei nuovi compagni non conosceva nessuno. «Ma è stato facile inserirsi in questo gruppo».

Luvumbo scalpita

A sua volta, Azzi sta approfittando degli acciacchi di Jankto per rispolverare a sinistra il suo istinto offensivo (nasce come attaccante in Brasile) dopo l’adattamento da terzino negli ultimi anni. Cambia proprio l’approccio al match e il gol di testa sul secondo palo non è causale. Non lo sono, evidentemente, i due (in due partite) dì Pereiro, nel posto giusto al momento giusto in entrambi i casi anche se poi il resto della gara, soprattutto l’altro ieri a Saint-Vincent, è stato speculare e abbastanza anonimo. Gol e assist che fanno riflettere, invece, per Lella, se è vero che è uno dei candidati ad andar via. Tra l’altro, è l’unico ad aver giocato tutti i novanta. Un’oretta scarsa ma di qualità per Luvumbo, soprattutto quando è stato spostato a destra. Oltre ad aver ispirato la rete dello stesso Lella colpendo un palo, ha messo costantemente sotto pressione la retroguardia giallorossa aggredendo gli spazi e cercando la porta con tiri calibrati. Non ha segnato, ma ha dato l’impressione di poterlo fare da un momento all’altro. A fine luglio è già un buon indizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA