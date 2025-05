Il Cagliari in turchese per celebrare il patrimonio boschivo sardo 

Le foreste sarde addosso. Domani sera contro il Venezia, il Cagliari scenderà in campo con una maglia turchese che celebra il patrimonio boschivo isolano. Un’iniziativa dal forte valore simbolico e territoriale, sviluppata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e col contributo dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna. Sarà, tra l’altro, la terza maglia ufficiale della prossima stagione.

«Il design riprende le foglie del leccio (simbolo di forza e longevità) sul fronte della maglia e quelle della roverella e della sughera (emblema di stabilità e resistenza) sul retro, richiamando le querce maggiormente presenti nel complesso forestale sardo», spiega il comunicato del club. La maglia ha delle righe verticali rossoblù che attraversano il corpo centrale, dove il ciano è la tonalità dominante.

I biglietti

E per la penultima partita in casa del Cagliari, la Unipol Domus sarà - manco a dirlo - sold-out. Ci sarà qualche spazio vuoto giusto nel settore riservato agli ospiti dove hanno acquistato per ora il biglietto centocinquanta circa tifosi in arrivo da Venezia. (f.g.)

