Il Cagliari in Spagna per non perdere il ritmo 

Parte dalla Spagna la sfida alla Juventus. La partita in programma alle 14 al Campo de Fútbol de Vallecas contro il Rayo Vallecano - in occasione della 10ª edizione del “Trofeo de Vallecas” - è una sorta di prova generale per il Cagliari in vista del big match con i bianconeri in programma tra due domeniche alla Unipol Domus, alla ripresa del campionato. Lo è anche per quei giocatori che sperano di prendersi la scena nel secondo blocco della stagione e che oggi, dunque, approfitteranno dell’assenza dei sette nazionali (Maldini, Romano, Rodríguez, Fadera, Obert, Sherri e Liteta) attesi nell’Isola la settimana prossima alla spicciolata.

Come un collaudo

Sotto i riflettori soprattutto Nzola e Massolin, che hanno sfruttato la maxi sosta per mettersi al passo dei compagni. Una sorta di collaudo per loro. Scalciano anche Kevin Carlos e Kofler. Quest’ultimo spera di “sfruttare” l’infortunio di Deiola per ritagliarsi un minutaggio più sostanzioso in campionato nel cuore della difesa. Oggi, intanto, potrebbe giocare per la prima volta in coppia con Mina.

Ventuno convocati

Oltre al capitano, non sono partiti per Madrid gli altri infortunati Felici, Idrissi e Trepy. L’esterno di Sadali e il francese sono comunque sulla via del recupero e dovrebbero approfittare della prossima pausa a metà novembre per aggregarsi al gruppo. Intanto, dentro i tre giocatori della Primavera Sugamele, Piro e Grandu. Sono 21 i convocati, Pisacane conta di utilizzarli tutti nel corso della gara che si svilupperà con due tempi da 45 minuti ciascuno. Il tecnico rossoblù dovrebbe in ogni caso partire con la formazione migliore possibile (con il modulo 4-3-3) per non perdere il ritmo partita (che poi è il motivo principale per il quale è stata organizzata questa trasferta spagnola).

Finalmente in campo

In vetrina Nzola, al debutto ufficioso con il Cagliari in vista di quello ufficiale tra una settimana contro la Juventus. L’attaccante, acquistato dalla Fiorentina proprio l’ultimo giorno di mercato, è arrivato in ritardo dal punto di vista atletico e ha dovuto pertanto svolgere una mini preparazione ad hoc per trovare una condizione quantomeno accettabile. Quale occasione migliore per rompere il ghiaccio, dunque, oggi in Spagna. Magari una mezz’ora se non addirittura un tempo intero. Idem Massolin, sulla trequarti.

Gli avversari

Per tutti sarà un test interessante considerato anche il valore dell’avversario. Il Rayo Vallecano occupa al momento il 12° posto nella Liga con sette punti in otto partite. Una squadra ormai collaudata, reduce dalla finale di Conference League. È uno dei club storici del calcio spagnolo e in particolare di Madrid (ha sede nel quartiere di Vallecas, nel sud-est della città) e ha raggiunto per due volte le semifinali di Copa del Rey. Sarà un’amichevole di prestigio, dunque, per il Cagliari. Al seguito della squadra ci sono anche il presidente Giulini e l’amministratore delegato Catte.

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