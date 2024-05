Il Cagliari in ritiro da ieri ad Assemini 

Assemini. Il Cagliari è da ieri in ritiro ad Asseminello dove questa mattina svolgerà la rifinitura prima della partenza. «Sono stati i giocatori a chiedermelo poco prima dell’allenamento di giovedì allo stadio», tiene a precisare Ranieri a chiusura della conferenza stampa. Un modo, anche questo, per compattarsi ulteriormente in un momento cruciale della stagione.

Il punto

Niente da fare per Makoumbou e Jankto. Entrambi saranno assenti domani a Reggio Emilia. Lo stesso allenatore rossoblù ha lasciato intendere che sono praticamente nulle anche le possibilità di poterli recuperare per la gara successiva, l’ultima, in casa contro la Fiorentina. Tutti gli altri sono – chi più, chi meno – a disposizione di Ranieri che avrà così l’imbarazzo della scelta nel momento in cui dovrà decidere la formazione iniziale e potrà poi sbizzarrirsi nei cambi nel corso del match. Difesa a tre o a quattro il primo nodo da sciogliere, quindi le scelte tecniche in base anche alle garanzie che darà lo staff medico.

L’esodo

Continuano, intanto, le adesioni dei tifosi rossoblù alla trasferta che può valere la salvezza matematica: 3.200 i biglietti venduti nel settore ospiti del “Mapei Stadium”, a ieri sera. (f.g.)

