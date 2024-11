Il Cagliari in nove cade all’Olimpico 

Il Cagliari è stato sconfitto per 2-1 dalla Lazio all’Olimpico. Il gol decisivo di Zaccagni dal dischetto al 76’ dopo il botta e risposta tra Dia già al 2’ e Luvumbo al 41’. La partita, tuttavia, è stata pesantemente condizionata dall’arbitraggio e in particolare dalle espulsioni di Mina e Adopo - entrambe 2’ dopo il raddoppio biancoceleste, entrambe per doppia ammonizione - oltre che dal rigore, quanto meno dubbio, concesso da Ayroldi per un presunto fallo di Zortea sull’ex Pellegrini. A fine gara parla solo il ds Nereo Bonato: «Siamo stati penalizzati dall’arbitraggio».

