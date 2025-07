“Il Cagliari in diretta” torna da Ponte di Legno 

Radiolina in fm, Videolina sul digitale terrestre (canale 10), i nostri sociale e la replica serale su L’Unione Tv: il nostro Gruppo editoriale scende in campo con il Cagliari e vi accompagna in altura, nel ritiro estivo della squadra rossoblù. Da oggi alle ore 19.30, rigorosamente live, torna “Il Cagliari in diretta estate”, trenta minuti dedicati a tutto quello che succede nel ritiro di Ponte di Legno, dove la squadra di Pisacane sta preparando il campionato di Serie A 2025-2026. In studio la conduzione è di Lele Casini, l’inviato sul campo è Alberto Masu, in studio – con la voce ufficiale del Cagliari su Radiolina – i giornalisti de L’Unione Sarda e di Videolina.

Un appuntamento tradizionale, curato a bordo campo dall’inviato Masu, per raccontarvi tutto quello che succede nel ritiro, interviste, curiosità, immagini, i primi gol e le azioni di vecchi e nuovi rossoblù. Oggi in studio con Casini ci sarà il capo delle pagine sportive de L’Unione Sarda, Enrico Pilia.

