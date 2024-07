Il Cagliari è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di serie A. Anche quest’anno “Il Cagliari in diretta Estate” racconterà giorno per giorno (in FM su Radiolina e su Videolina al canale 10 del Digitale Terrestre) il ritiro dei rossoblù con le immagini degli allenamenti e la voce dei protagonisti.

Si parte oggi, ultimo giorno del ritiro precampionato in Sardegna, in diretta alle 19 dal Centro Sportivo di Assemini: Alberto Masu in studio e Lele Casini in campo (nella foto) insieme alla squadra commenteranno insieme la prima parte del ritiro e l’amichevole giocata contro la Primavera del Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA