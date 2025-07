Il Cagliari è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di serie A. Anche quest’anno “Il Cagliari in diretta Estate” racconterà giorno per giorno il ritiro dei rossoblù a Ponte di Legno (Brescia) con le immagini degli allenamenti e la voce dei protagonisti.

L’appuntamento è per questa stasera in diretta dalle 19.30 sia su Radiolina (Fm, web e piattaforme digitali) sia in televisione su Videolina al canale 10 del digitale terrestre.

A conduzione in studio la trasmissione sarà il giornalista Lele Casini (già voce delle radiocronache calcistiche di Radiolina) mentre l’inviato a Ponte di Legno è il collega Alberto Masu. Entrambi nella foto in pagina.