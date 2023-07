Da oggi appuntamento quotidiano alle 19 su Videolina e Radiolina con Luca Neri e Lele Casini: saranno loro a condurre “Il Cagliari in diretta Estate”, 14 puntate tutte dedicate al ritiro precampionato dei rossoblù, già al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di serie A. Le prime due puntate – oggi e domani – saranno dedicate alle giornate trascorse dalla squadra al centro sportivo di Assemini e alle anticipazioni sul ritiro in Valle D’Aosta, dove la squadra arriverà lunedì insieme alla troupe di Videolina e Radiolina (Lele Casini e Massimo Piras) e all’inviato de L’Unione Sarda Fabiano Gaggini. Radiolina e Videolina seguiranno dunque in diretta giorno per giorno il ritiro dalla Valle d’Aosta con immagini e la voce dei protagonisti.