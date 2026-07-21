Il Cagliari è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di Serie A. Questo pomeriggio per i rossoblù inizia la seconda fase del ritiro, con l’arrivo a Ponte di Legno (Brescia) dove – da domani – inizieranno gli allenamenti con temperature decisamente più miti di quelle registrate in questi giorni nel capoluogo regionale. Anche quest’anno “Il Cagliari in diretta Estate” racconterà giorno per giorno – live da oggi alle 19.30 in FM su Radiolina e su Videolina al canale 10 del Digitale Terrestre - il ritiro dei rossoblù a Ponte di Legno con le immagini degli allenamenti e la voce dei protagonisti. Conduzione in studio a cura di Lele Casini, inviato a Ponte di Legno Alberto Masu.