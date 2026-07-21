VaiOnline
Telecomando
22 luglio 2026 alle 00:19

“Il Cagliari in diretta” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di Serie A. Questo pomeriggio per i rossoblù inizia la seconda fase del ritiro, con l’arrivo a Ponte di Legno (Brescia) dove – da domani – inizieranno gli allenamenti con temperature decisamente più miti di quelle registrate in questi giorni nel capoluogo regionale. Anche quest’anno “Il Cagliari in diretta Estate” racconterà giorno per giorno – live da oggi alle 19.30 in FM su Radiolina e su Videolina al canale 10 del Digitale Terrestre - il ritiro dei rossoblù a Ponte di Legno con le immagini degli allenamenti e la voce dei protagonisti. Conduzione in studio a cura di Lele Casini, inviato a Ponte di Legno Alberto Masu.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Agenas: tempi lunghi per le prime visite. Cappellacci (FI): tra le 4 Regioni in regressione. Todde: migliorati nella diagnostica

I dati sulle liste d’attesa,  l’Isola peggiora ancora Scontro in Consiglio

Dalla Giunta 3 milioni per l’abbattimento ma la commissione ferma la delibera 
Roberto Murgia
L’evento

L’Isola alla Notte della Taranta

Pierpaolo Vacca di Ovodda e il Tenore Supramonte di Orgosolo alla kermesse 
Simone Loi
Il vertice

Caro energia, 14 miliardi sul tavolo

Ma il Governo deve decidere se usare tutta la flessibilità concessa dall’Ue 
Il caso

«Sugli agenti violenza inaccettabile»

Meloni condanna la piazza di Bologna. Morte di Fakir, «si indaghi con rigore» 
La crisi

Nuova offensiva degli Usa sui dazi

Preoccupati anche i repubblicani americani, la Ue per ora resta in attesa 