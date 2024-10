“Il Cagliari in diretta”  con Caruso,  Masu e Gaggini 

Il giovedì su Radiolina e Videolina, in diretta anche sui nostri social, va in onda un trio ormai collaudato, punto di riferimento per chi apprezza la storia del Cagliari ma che vuole rimanere aggiornato sul presente.

Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu in rigoroso ordine alfabetico, in un equilibrio consolidato, accompagnano ogni settimana i tifosi in un viaggio tra ricordi, emozioni, aneddoti e notizie. “Il Cagliari in diretta” va in onda alle 18.30 sulle nostre emittenti. Valentina Caruso: «Ogni settimana tra una notizia e l'altra in arrivo da Assemini, ospitiamo personaggi legati alla squadra, dello sport e dello spettacolo collegati ai colori della nostra squadra del cuore. I tifosi possono interagire durante il programma attraverso la diretta Facebook e in occasione delle partite casalinghe regaliamo i biglietti per la gara». Notizie ma anche emozioni, come conferma Fabiano Gaggini: «Raccontiamo il Cagliari provando a tirar fuori anche l’altra faccia del campione, quella meno conosciuta. Da Zola a Conti, da Suazo a Nandez, sino ai protagonisti di oggi, quindi Pavoletti, Viola. Voglio ricordare le lacrime di Azzi in diretta mentre parlava dei genitori in Brasile ma anche Castro che suona la chitarra e canta la sua canzone».

Il calcio è la cosa più seria tra le cose meno importanti e certe volte bisognerebbe viverlo in un modo diverso, come conferma Alberto Masu: «Cerchiamo di parlare del Cagliari e di farlo anche con quel pizzico di leggerezza che, secondo noi, rende il calcio più divertente e…vivibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA