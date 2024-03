Il Cagliari in campo alle 15 a Selargius 

I rossoblù si sono ritrovati ieri ad Asseminello dopo tre giorni di riposo. Nel mirino lo scontro diretto col Verona, in programma il giorno di Pasquetta alla Domus. Ranieri vuole sfruttare queste due settimane anche per recuperare qualche infortunato. Oggi, intanto, amichevole a Selargius contro la formazione locale, che milita in Promozione.

Il test

L’appuntamento è per le 15 allo stadio “Virgilio Porcu”. L’evento è organizzato dal club selargino in collaborazione con la polisportiva Olimpia Onlus in occasione della giornata internazionale dedicata alle persone con Sindrome di Down. Sarà un Cagliari rimaneggiato. Luvumbo, Gaetano e Mina sono sulla via del recupero e col Verona ci saranno, ma stanno svolgendo un lavoro personalizzato per poi tornare a pieno regime dall’inizio della settimana prossima. Oltre agli infortunati Pavoletti, Petagna e Mancosu, oggi mancheranno poi gli otto nazionali: Lapadula, Shomurodov, Makoumbou, Obert, Nandez, Hatzidiakos, Oristanio e Prati.

Anticipi e posticipi

Ieri la Lega ha stabilito le date e gli orari delle gare tra la trentunesima e la trentatreesima giornata: Cagliari-Atalanta si giocherà domenica 7 aprile alle 18, Inter-Cagliari domenica 14 aprile alle 20.45, Cagliari-Juventus venerdì 19 aprile alle 20.45.

RIPRODUZIONE RISERVATA