Il Cagliari, reduce dal ko di Napoli, a caccia della prima vittoria in trasferta oggi allo stadio “Bentegodi” contro il Verona, a partire dalle 18. Una sfida cruciale per la squadra di Ranieri che deve respingere l’assalto dei veneti (staccati di due punti) e provare, allo stesso tempo, a fare il vuoto sulla zona retrocessione. Ancora una volta il tecnico rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Verso la conferma il capitano Pavoletti.

l Alle pagine 50, 51