«Rifarei le scelte che ho fatto. Non possono giocare sempre gli stessi. Altrimenti, oltre agli infortuni, rischiamo di finire la benzina dopo mezz’ora». Davide Nicola è stato sin troppo chiaro nel motivare il sorprendente undici iniziale anti-Bologna, con Marin, Prati, Viola e Gaetano in campo in contemporanea. E il dubbio serpeggia, inevitabilmente, sulla bontà della rosa e, in particolare, sull’affidabilità delle cosiddette alternative. Il Cagliari ha pagato il turnover. Al netto del valore degli avversari, più strutturati magari per giocare tre partite in una settimana, e di una strategia sbagliata, se è vero, come ha spiegato lo stesso allenatore in conferenza stampa, che l’obiettivo - puntando su calciatori con caratteristiche specifiche - era quello di rendere la squadra «più competitiva». Di fatto, lo è stata solo nei primi dieci-quindici minuti. Il resto è flop.

Nel cuore del campo

Il buco a centrocampo è stato lampante e l’ingresso di Adopo, quando la partita era ormai compromessa, ha confermato l’importanza del francese negli equilibri, soprattutto nel passaggio tra una fase e l’altra. Così come - il paradosso - si è sentita l’assenza di Makoumbou, con tutti i suoi vezzi. Il punto poi non è solo la compatibilità dei giocatori ma anche la tenuta atletica. Lo stesso Nicola alla vigilia aveva tenuto a puntualizzare quanto avesse speso Marin ultimamente. Finita la gara col Bologna, ha sottolineato il fatto che Prati non giocasse da tanto. Schierarli insieme in una zona nevralgica del campo si è rivelato, a maggior ragione, l’azzardo forse più grande, almeno in questo momento. Lo stesso discorso vale per Gaetano e Viola, anche se in questo caso ha inciso probabilmente la giornata storta del fantasista calabrese che ha pure cercato di fare cose intelligenti e illuminanti, non riuscendoci.

Vecchie-nuove certezze

Il posticipo con la Lazio (si giocherà di lunedì, sei giorni dopo la gara col Bologna quindi) consentirà a Nicola di ristabilire tempi e dinamiche più tradizionali e di rimettere così la chiesa al centro del villaggio in ogni reparto. L’allenatore del Cagliari deve ripartire dalle certezze, quelle che gli hanno permesso di sbancare Parma e reggere l’urto juventino, per poi battere una squadra sulla carta più forte come il Torino. Almeno in questa fase della stagione, non può prescindere da certi giocatori. Il famoso zoccolo duro, che garantisce un equilibrio e solidità anche nei momenti di sofferenza e attorno al quale costruire la crescita dell’intera squadra. Pezzo per pezzo, di volta in volta.

Poi chissà quale piega avrebbe preso il match dell’altro ieri se il Cagliari avesse concretizzato almeno una delle occasioni create in avvio. «Magari avremmo messo paura al Bologna e sarebbe venuta fuori un’altra partita», il rimpianto ufficiale dello stesso Nicola che avrà ora quasi tutti a disposizione e il tempo necessario per ritrovare la quadra con i suoi punti fermi.

RIPRODUZIONE RISERVATA