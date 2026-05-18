Il Cagliari ha gettato le basi per il futuro 

Tutto è bene quel che finisce bene. Al Cagliari sarebbe bastato un punto per salvarsi contro il Torino, se li è presi tutti e tre raggiungendo così quota Quaranta e migliorando di tre lunghezze gli ultimi due campionati. Il debuttante Pisacane meglio di Ranieri e Nicola, verrebbe da dire. Ma più che il punteggio (potrebbe salire ulteriormente, tra l’altro, nell’ultima giornata a San Siro col Milan), a fare la differenza, quest’anno, è stato il percorso, lineare e coerente anche nelle sbandate e nelle difficoltà, con i giovani in prima linea, un’identità da subito forte e chiara e quel senso di appartenenza che ha contagiato anche chi indossava la maglia rossoblù per la prima volta. Con un progetto mirato, migliorabile in tanti aspetti, certo, ma con delle basi già solide. Un progetto affascinante. Un progetto già vincente.

Il futuro è adesso, insomma. Con un gruppo collaudato e un allenatore già allenatore prima ancora di diventarlo. Per il quale è scattato il rinnovo automatico l’altro ieri, una volta centrato l’obiettivo, come ha svelato l’amministratore delegato Stefano Melis un’ora prima della gara con i granata.

La partita più bella?

La svolta in quattro mosse. A cominciare dal 13 settembre, con la prima vittoria del Cagliari di Pisacane, contro il Parma alla Domus. Alla quale è subito seguita quella in trasferta, sul campo del Lecce. Un doppio passpartù, ha permesso al tecnico napoletano di rompere il ghiaccio ed entrare con i risultati nel gotha della panchina italiana mentre la squadra iniziava a prendere coscienza di se stessa. Il campionato è poi proseguito tra alti e bassi sino allo storico successo sulla Roma del 7 dicembre, ed è stata forse questa la partita più bella. Per intensità, per qualità, per intelligenza tattica, per furore agonistico. Per le emozioni che ha trasmesso. Tre giornate dopo, il blitz di Torino contro i granata condito da un gol pazzesco di Kiliçsoy, tra i più belli di tutto il torneo.

Il tritico della svolta

Ancora alti e bassi sino alla disfatta di Marassi col Genoa. Ma ogni volta che la nave sembrava lì per lì per affondare, il Cagliari si è sempre rilanciato a testa alta. Il trittico di vittorie con Juventus (speciale ed eterno 17 gennaio 2026), Fiorentina e Verona ha indubbiamente segnato la stagione. Di fatto, i rossoblù erano già salvi a fine gennaio. E anche quando hanno attraversato il periodo più nero - conquistando due soli punti in otto partite complice l’emergenza infortuni - sono sempre rimasti a distanza di sicurezza dalla zona rossa.

La spallata decisiva

Solo una volta la squadra di Pisacane ha rischiato di essere risucchiata, a inizio aprile, a ridosso dello scontro diretto con la Cremonese. Proprio in quel momento, ha ridato una prova di forza e ricreato un solco importante, non solo sui grigiorossi. L’ultima spallata con l’Atalanta, altra partita ad alta intensità e di qualità che ha ricordato, non a caso, quella con la Roma. A quel punto, mancava solo la matematica, arrivata alla penultima giornata con una vittoria in rimonta sul Torino. Il miglior epilogo possibile in una serata speciale ed emotivamente forte, tra l’altro, anche per l’addio di Pavoletti. Il capitano scende e saluta, ma l’equipaggio è già pronto per un nuovo viaggio.

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