Il Cagliari ha fatto saltare il banco 

La giornata perfetta, o quasi. Complici la sconfitta della Reggina a Bolzano e il pareggio interno del Genoa col Pisa, si accorciano le distanze dal secondo posto e si allungano le speranze di poter salire sul treno che porta dritto in Serie A senza passare per i playoff. Con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite il Cagliari si rilancia prepotentemente e fa saltare il banco. Ha chiuso il turno al sesto posto, è di nuovo a -8 dalla promozione diretta e tra le squadre di vertice è, insieme al Frosinone, quella che ha raccolto di più nell’ultimo mese e mezzo. Effetto Ranieri indubbiamente, e già aveva inciso l’esonero di Liverani contro il Cosenza (con Pisacane in panchina). I rossoblù sono in linea quindi con la tabella di marcia stilata due settimane fa dallo stesso tecnico di Testaccio: una media di poco più di due punti a partita per arrivare a quota 67-69, presumibilmente quella necessaria per prendersi il sicuro alle spalle della capolista ed evitare gli spareggi di fine maggio.

Gli appuntamenti

Calcolatrice alla mano, il Cagliari dovrà conquistare almeno 35 punti nelle prossime 16 giornate (ne ha ottenuti 32 in 22 tanto per capire la portata di quella che sarebbe un’impresa). Col mirino puntato su Genoa e Reggina, rispettivamente otto e sette lunghezze sopra Pavoletti e compagni che hanno già cerchiato in rosso sul calendario le date martedì 28 febbraio e sabato 15 marzo. La prima coincide con l’ottava giornata di ritorno nella quale ci sarà lo scontro diretto col Grifone alla Unipol Domus (all’andata a Marassi finì 0-0); quindici giorni dopo il faccia a faccia con i calabresi di Inzaghi (in parità, 1-1, anche il match di tre mesi fa nell’Isola). Genoa e Reggina si sfideranno tra loro, invece, il 31 marzo, a sette turni dalla fine. Con il Cagliari, manco a dirlo, spettatore interessatissimo (se la vedrà, poi, il giorno dopo con il Sudtirol).

Difesa al potere

Dieci punti in quattro gare. Eccolo, dunque, il cambio di marcia che ha sparigliato le carte e rimesso il Cagliari nella griglia dei grandi favoriti dopo un girone d’andata disastroso. Tre vittorie pesantissime, tutte in casa. Persino l’anonimo 0-0 di Cittadella assume oggi un altro valore. Una vera e propria spallata, con sei gol segnati e solo uno incassato, venerdì scorso con la Spal. La solidità dei rossoblù è indubbiamente l’aspetto che più emerge, visti anche certi imbarazzi là dietro con la precedente gestione. In poco tempo, Ranieri è riuscito a trovare un equilibrio e il giusto compromesso, quindi, attraverso il modulo 3-5-2. Così, da difesa colabrodo, è diventata addirittura la quinta migliore del campionato con un passivo complessivo di 24 reti. E quanto questo sia importante, anzi fondamentale, lo conferma la classifica: la squadra che ha subito meno gol, 13, è il Frosinone, quindi il Genoa con 15 e la Reggina con 20. Rispettivamente prima, seconda e terza della classe. Matematico.