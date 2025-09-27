«Il Cagliari ha dato tutto» 

Dalla serata di ieri, ancor più del risultato, la principale nota negativa per il Cagliari è data dall'infortunio di Belotti. E la preoccupazione in casa rossoblù è altissima, anche per le indicazioni date dall'attaccante appena dopo essere uscito. «Ho parlato con Andrea e mi ha detto che ha sentito "crac", perché ha fatto un movimento anomalo», rivela Fabio Pisacane, che non nasconde il rischio di uno stop prolungato. «Incrociamo le dita: le sensazioni non sono positive, ma finché non avremo l'esito degli esami siamo fiduciosi. Speriamo di non perderlo a lungo». In campo, invece, nei 90' della Domus il tecnico ha visto una squadra che - pur sconfitta - ha fatto il massimo: «Abbiamo dato tutto e sono soddisfatto, ora dobbiamo ripartire. Sono contento dello spirito che che ho visto in campo, la reazione è stata quella di una squadra che ha cercato di combattere».

Valori differenti

L'Inter si è presentata a Cagliari con un punto in meno in classifica, ma dal via ha messo in difficoltà i rossoblù. «Ha meritato di vincere, ha fatto una grandissima partita ed è venuta qui con lo spirito giusto», i complimenti di Pisacane. Dopo lo 0-1 («Un gol preso al primo affondo») i suoi hanno cercato di risistemarsi e ci sono riusciti. «Il piano gara ci ha permesso di tenere bene il campo, poi nel secondo tempo è venuto fuori il potenziale dell'Inter e la reazione nostra è stata dettata dal fatto di voler alzare il baricentro». Ma, ammette, «alla fine bisogna dire “bravi” agli avversari».

Le scelte

Pisacane ha cambiato qualcosa rispetto al tris di vittorie, trovando le indicazioni sperate solo a tratti. «Nei primi 10-15 minuti eravamo un po' sfilacciati e facevamo un po' di fatica in mezzo al campo», la difficoltà principale che ha visto nell'avvio in cui l'Inter ha subito preso in mano le redini della partita segnando al 9'. L'impatto voleva che fosse diverso: «Non volevamo avere un atteggiamento troppo remissivo, per questo abbiamo cambiato mettendo un centrocampista in meno. L'idea era andare uomo contro uomo con l'Inter, soprattutto in mediana, ma non abbiamo fatto il filtro necessario. Avevamo già modificato il piano gara prima dell'infortunio di Belotti, poi con Prati siamo tornati a tre in mezzo».

Contro l'Udinese, domenica prossima alle 12.30, Pisacane vuole portarsi ciò che salva dalla serata di ieri: «Lo spirito, la reazione e il fatto di essere rimasti in gara fino all'ultimo, contro una grandissima squadra che è venuta qui a rispettarci». Anche nella ripresa, il Cagliari ha cercato fino allo 0-2 di contrastare gli avversari: «Il coraggio di non abbatterci e non demoralizzarci l'ho visto, ai miei non posso rimproverare nulla». E da martedì pomeriggio i rossoblù ripartiranno per mettere subito alle spalle questa sconfitta.

