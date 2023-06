L’amarezza del finale della Domus lascia spazio alla speranza: domani sera (20.30) al San Nicola di Bari al Cagliari servirà solo la vittoria, anche con un solo gol, per riconquistare in una sola stagione la Serie A. Lapadula ci sarà, incerti Nandez e Mancosu. Grande attesa in città, un maxischermo sarà installato alla Fiera. Centinaia di tifosi rossoblù stanno raggiungendo Bari.

