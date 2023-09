Il Cagliari gioca per la finale 

Alghero. È la giornata delle semifinali per la Women’s World Winner Cup, il Mundialito per club di beach soccer in corso di svolgimento sui campi allestiti nella spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero.

Si parte alle 14 con la sfida tra le ucraine del Mriya (prime nel gruppo C) e le giapponesi del Lazo Apego (prime nel B). Alle 15,15 ci sarà la sfida più attesa dagli appassionati sardi, quella tra il Cagliari Beach Soccer (primo nel girone A) e le brasiliane del Sao Pedro (qualificate come migliori seconde). È il remake della partita vinta dalle rossoblù per 5-3 nel girone eliminatorio. La mattina sarà dedicata ai quarti di finale maschili, mentre le semifinali sono in programma alle 16,30 e alle 17,45.

