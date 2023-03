Il Cagliari frena, Luvumbo accelera 

Fattore Zito. In un momento di preoccupante apatia, in cui il Cagliari segna poco (tre reti nelle ultime sei gare) e fatica persino a trovare lo specchio della porta, l’esplosività e l’imprevedibilità di Luvumbo sono oro colato. Giovane e inesperto quanto vuoi, ancora deve sviluppare appieno l’idea della condivisione del pallone e avere una visione più costruttiva del calcio italiano in generale. Con l’arrivo di Ranieri, però, ha fatto passi in avanti anche in questo senso. E dopo un periodo di sbandamento tattico (come se avesse perso i punti di riferimento), sta riuscendo a mettere a bilancio il suo talento disciplinandolo tatticamente. Ora ha ben chiaro il concetto di squadra. Gioca per la squadra, pensa per la squadra, si sbatte per la squadra. E della squadra è diventato un valore aggiunto. Per quanto la sua collocazione tattica sia ancora da perfezionare e stabilizzare. Devastante a campo aperto, gli basta, però, anche solo mezzo metro per lasciare il segno. Come a Brescia, dove ha procurato un calcio di rigore dal nulla permettendo così ai rossoblù di sbloccare una partita complicata. Poi è andata come è andata.

La svolta

Incontenibile in allenamento, del resto, lo è sempre stato. Spesso Ranieri - per preservarlo - deve gestire l’irritazione agonistica (mista a frustrazione) dei compagni, costretti a usare le maniere forti per fermare il suo cambio di marcia in accelerazione, invitandoli ad andarci piano con i falli. Eppure, ogni volta che subentrava in partita, l’attaccante angolano sembrava l’ombra di se stesso. Andava sistematicamente a sbattere sull’avversario e non dava il giusto valore alla palla. Nemmeno lui sa quanto è forte, ripete chi gli sta accanto. Anche se in certe situazioni sembrava saperlo sin troppo, sino a peccare di presunzione. Ranieri lo ha aiutato a responsabilizzarsi senza comunque raffreddare i suoi bollenti spiriti. E oggi Zito - al netto degli infortunati - è uno dei pochi che può fare la differenza e risolvere la partita in qualsiasi momento. Crea scompiglio, si porta dietro ogni volta uno-due difensori, rompe gli schemi (non solo quelli avversari), crea varchi, procura punizioni provocando “gialli” e “rossi” come se piovesse.

La posizione

Sulla fascia può chiaramente dar sfogo a tutto il suo furore e creare la superiorità numerica. La giocata successiva, poi, non è più fine a se stessa. Anche se, quando si accentra e ingrana la marcia nel cuore dell’attacco, risulta essere più incisivo. Vedi Brescia appunto. Ma anche a Venezia e col Genoa in casa. Lo stesso tecnico del Grifone Gilardino, a fine gara, si è sprecato con i complimenti nei confronti dell’angolano che sembra essere finalmente uscito dal guscio dimostrando anche personalità in certi frangenti (di coraggio, invece, ne ha sempre avuto, sin troppo). E su di lui punta forte ora Ranieri per sfondare il muro ascolano, dopodomani alla Domus. Fattore Zito.