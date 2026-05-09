Il Cagliari frena a un passo dal traguardo 

Cagliari 0

Udinese 2

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zé Pedro (16’ st Zappa), Dossena, Juan Rodríguez; Palestra (17’ st Sulemana), Adopo (43’ st Belotti), Gaetano, Folorunsho (28’ st Albarracín), Obert (43’ st Trepy); Esposito, Mendy. In panchina Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Deiola, Raterink, Mina, Malfitano. Allenatore Pisacane.

Udinese (3-4-2-1) : Okoye; Mlačić (9’ st Bertola), Kristensen, Solet; Ehizibue (33’ st Arizala), Karlström, Piotrowski (9’ st Miller), Kamara; Zaniolo (33’ st Gueye), Atta; Buksa (20’ st Davis). In panchina Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bayo, Camara, Zemura. Allenatore Runjaić.

Arbitro : Dionisi di L’Aquila.

Ret i: nella ripresa 11’ Buksa, 51’ Gueye.

Note : ammoniti Ehizibue, Zé Pedro. Angoli 8-4. Recupero 3’ pt-8’ st. Spettatori 16.120 per un incasso di 363.466 euro.

Non è qui la festa, non ancora. Il Cagliari perde (0-2) contro l’Udinese e frena così a un passo dal traguardo. Spiazzato, stordito, sbalordito. Anche perché gli sarebbe bastato un punto per conquistare la salvezza matematicamente. Che potrebbe comunque arrivare oggi se la Cremonese non dovesse andare oltre il pari col Pisa. In caso contrario, quel punto, i rossoblù dovranno andare a prenderselo tra la prossima partita, sempre in casa, con il Torino e l’ultima a San Siro con il Milan. Troppa pressione, forse, e poca lucidità di conseguenza nei momenti chiave del match, ieri alla Domus. Gli stessi friulani ci mettono del loro, confermandosi una squadra organizzata e strutturata sia tecnicamente che fisicamente, soprattutto spietata. Buksa e Gueye fissano così i paletti del pomeriggio rendendo inutile ogni tentativo rossoblù. Festa rinviata, dunque.

Il forfait di Mina

Pisacane rilancia Mendy in attacco al fianco di Esposito e riporta Folorunsho nel cuore del campo. In difesa, invece, Mina, tradito dal polpaccio nel riscaldamento, è costretto a cedere il testimone a Rodriguez a una manciata di minuti dal fischio d’inizio. Al via, dunque, Caprile tra i pali, Zé Pedro, Dossena e Rodriguez in difesa, Adopo e Folorunsho ai fianchi del regista Gaetano, Palestra e Obert larghi sulle fasce, Esposito e Mendy davanti. Rossoblù schierati attraverso il 3-5-2. È, invece, il 3-4-2-1 il modulo di riferimento dei friulani, ai nastri di partenza con Okoye, Mlačić, Kristensen, Solet, Ehizibue, Karlström, Piotrowski, Kamara, Zaniolo, Atta e Buksa.

Rigore sì, rigore no

Prova a mettere subito il cappello sul match e la porta bianconera nel mirino, la squadra di Pisacane. Prima con Rodriguez al volo (alto), poi Palestra viene chiuso da Okoye in uscita. Fuori i tentativi di Folorunsho ed Esposito, ci arriva, invece, col piede sinistro il portiere nigeriano sul tiro di Gaetano a conclusione di un’azione tutta di prima. L’arbitro assegna quindi un rigore al Cagliari per un presunto fallo di mano di Karlström, per fare poi dietrofront una volta visionata l’azione al Var. Segue il primo tiro in porta dell’Udinese con Piotrowski: Caprile c’è.

L’uno-due friulano

In avvio di ripresa Mlačić si immola sulla linea (e sul palo) sul tap-in di Esposito. E proprio quando il Cagliari sembra avere in pugno la gara, arriva il vantaggio ospite. Minuto 11, Kamara manda al bar Palestra e crossa per Buksa che anticipa tutti (Caprile compreso) e insacca. I rossoblù accusano il colpo, Pisacane prova a dare la scossa dalla panchina inserendo Zappa e Sulemana, quindi Albarracín. Dall’altra parte, dentro Davis. Vicinissimo al pareggio Dossena con un pallonetto di testa, provvidenziale la respinta di Karlström sul palo opposto. S’infrange sulla difesa il doppio tentativo di Mendy. Sul versante opposto, Caprile tiene in vita il Cagliari sbattendo la porta in faccia a Davis lanciato in contropiede. In campo anche Belotti e Trepy per l’assalto finale. Debole la conclusione di quest’ultimo dopo una serpentina in area. Le scintille tra Dossena e Davis allungano il match. Ancora Caprile ci mette una pezza sull’attaccante inglese. Nulla può, però, al sesto di recupero sul gol di Gueye, imbeccato dallo stesso Davis. Al triplice fischio si riaccende la rissa, Davis viene trascinato di forza fuori dal campo dallo staff di Runjaić. Nel frattempo, l’Udinese si è presa i tre punti e ha raggiunto quota cinquanta.

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