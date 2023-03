Il Cagliari fermato dal Genoa  

Cagliari 0

Genoa 0

Cagliari (3-4-1-2) : Radunovic; Goldaniga (1' st Nandez), Dossena, Altare; Zappa, Makoumbou, Rog (13' pt Kourfalidis), Barreca (26' st Azzi); Mancosu (26' st Pavoletti); Lapadula, Luvumbo. In panchina Aresti, Lolic, Capradossi, Di Pardo, Obert, Deiola, Millico, Prelec. Allenatore Ranieri.

Genoa (3-4-2-1) : Martinez; Bani (1' st Sturaro), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito; Jagiello (11' st Haps), Gudmundsson (37' st Dragus); Puscas (37' st Salcedo). In panchina Semper, Agostino, Czyborra, Matturro, Lipani, Yalcin, Accornero. Allenatore Gilardino.

Arbitro : Valeri di Roma.

Note : ammoniti Rog, Dragusin, Goldaniga, Sabelli, Vogliacco, Makoumbou. Al 21' st l'arbitro Valeri è stato sostituito per infortunio dal quarto uomo Monaldi. Spettatori 13.520, incasso 159.485. Angoli 6-6. Recupero 3' e 8'.

Più che il pareggio, pesa la classifica. In fondo l’aver tenuto testa al Genoa è motivo d’orgoglio, crescita e continuità. Il problema, semmai sono le nove lunghezze di ritardo dai liguri (che tali restano), e quindi da quel secondo posto che - a undici giornate dalla fine - sembra ormai un obiettivo scemato. Serata agrodolce, dunque, per il Cagliari che dopo aver vinto le ultime cinque partite in casa, frena anche alla Unipol Domus e non va oltre l’0-0 contro il Grifone, nonostante una gara gestita con sufficiente tenacia ed equilibrio. Zero gol da una parte e dall’altra ed emozioni col contagocce davanti a 13.520 spettatori. È il terzo pari di fila per i rossoblù di Ranieri che restano in zona playoff, ma devono iniziare a guardarsi alle spalle e riprendersi i punti persi ieri già domenica in trasferta (dove non vincono da quasi sei mesi) contro il Brescia di Cellino.

Primo tempo

Cambia ancora Ranieri che torna alla difesa a tre e schiera così il Cagliari a specchio rispetto al Genoa. Al via quindi Radunovic, Altare, Dossena, Goldaniga, Zappa, Rog (tradito, però, dal polpaccio sinistro e costretto a cedere il posto a Kourfalidis già al 13’), Makoumbou, Barreca, Mancosu, Luvumbo e Lapadula. Dopo Pavoletti e Deiola, ripartono dalla panchina anche Nandez e Di Pardo. Dal 3-4-1-2 del Cagliari al 3-4-2-1 della formazione ligure - atterrata nell’Isola a sole quattro ore e mezzo dal fischio d’inizio per un guasto tecnico all’areo - che rompe a sua volta il ghiaccio con Martínez, Sabelli, Bani, Dragusin, Criscito, Vogliacco, Badelj, Frendrup, Gudmundsson, Puscas e Jagiello. È rimasto a Genova con febbre l’ex Strootman. Primo tempo abbastanza macchinoso, si trascina stancamente senza acuti. Il pallino del gioco è del Grifone che va vicino al gol al 31’ con un tiro a botta sicura di Puscas (non si fa sorprendere Radunovic) dopo un colpo di testa alto di Vogliacco. Ripartenze e lanci lunghi non fanno la felicità del Cagliari che calcia per la prima volta in porta in pieno recupero con un tiro cross di Kourfalidis. Davvero pochino.

Ripresa

Subito dentro Nandez al posto di Goldaniga nella ripresa e rossoblù schierati col 4-2-3-1 (nel Genoa entrano prima Sturaro poi Haps). Ed è proprio il centrocampista uruguaiano a dare la scossa: di poco a lato il primo tentativo, in rete ma macchiato dal fuorigioco di Mancosu e quindi annullato il secondo. Ora è tutto un altro Cagliari, almeno così sembra. Più aggressivo. Propositivo. Ranieri prova ad alzare ulteriormente il ritmo inserendo Pavoletti e Azzi ma, nel frattempo, il Genoa si è rimesso in carreggiata, complici anche gli ingressi di Dragus e Salcedo, e rischia di essere letale in contropiede. I rossoblù isolani, invece, s’inceppano sistematicamente sul più bello e, soprattutto, non tirano in porta. Zero reti e un punto a testa alla fine, in fondo è giusto così.

