Il Cagliari femminile comincia dalla Basilicata 

Inizia dalla Basilicata la stagione del Cagliari femminile. Le rossoblù apriranno il campionato di Serie A 2025/26 nell’anticipo sul campo del CMB Futsal Team questo pomeriggio. Calcio d’inizio alle ore 17,30: la squadra allenata da Moreno Giorgi proverà a partire nel migliore dei modi con un roster più che rinnovato. Tra i volti nuovi spiccano la francese Pellegry, la boliviana Galvez soprannominata “Cokito” ma anche Furno e Mendes, entrambe reduci dall’anno in B con la Jasnagora. A capitanare il Cagliari ci sarà la giovane Alice Virdis, fresca di esordio in Nazionale.

È iniziata ieri invece la stagione del calcio a 5 regionale sardo con le prime partite della Coppa Italia di C2. Oggi spazio alle gare della prima giornata della coppa di C1. Le squadre sono state divise in tre gironi da quattro su base geografica. Nel girone A si parte alle 15 con Alghero-Fanni Futsal Sassari e si prosegue alle 17,30 con ZB Iron Bridge-Ichnos Sassari. Nel girone B alle 18,15 c’è Futsal 4 Mori Villasor-C’è Chi Ciak, mentre si è disputata ieri Oristanese-Villacidrese. Nel girone C alle 16 c’è la sfida tra Atletico Sestu e Cus Cagliari, mentre alle 17 il Decimo Futsal ospita il Domus Perdaxius.

In campo nel pomeriggio anche le squadre sarde dei campionati nazionali maschili per la seconda giornata della Coppa Divisione. Il Quartu, dopo il 5-0 all’esordio contro l’Elmas, cerca il bis contro il Città di Cagliari alle 16. In caso di un altro successo la formazione allenata da Diana strapperebbe il pass per i trentaduesimi di finale del torneo. Sempre alle 16 si gioca a Ussana la gara tra la San Sebastiano Ussana e il Villaspeciosa: i padroni di casa hanno già giocato e perso per 9-0 la prima partita del girone contro il Monastir. Per i biancorossi, invece, si tratta dell’esordio stagionale. A prescindere dal risultato sarà decisiva la sfida tra Villaspeciosa e Monastir, in programma sabato 27 settembre, per decretare la formazione che accederà al turno successivo.