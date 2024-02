Il Cagliari fan club a Nainggolan 

È stato inaugurato il Cagliari fan club intitolato a Radja Nainggolan, centrocampista che in due periodi diversi è stato protagonista con la maglia rossoblu. Nel paese della Marmilla il fan club è già presente dal 2015, anno della promozione in serie A con Massimo Rastelli allenatore, e allora venne intitolato a Marco Storari, ex portiere di quel Cagliari, con oltre 200 soci. «Sin dalla nascita - commenta il presidente Marco Tatti - abbiamo fatto attività di socializzazione, culturali, come per esempio la presentazione di libri, e forme di sensibilizzazione sui valori fondanti dello sport e del calcio in particolare». All’inaugurazione del club intitolato a Nainggolan, c’erano i dirigenti del Cagliari e i giocatori Alessandro Di Pardo e Gaetano Pio Oristanio. «Un evento riuscito - conclude Tatti - con tanti tifosi, dai bambini agli adulti». ( g.pa. )

