Il Cagliari fa tremare la Juventus 

Juventus 1

Cagliari 1

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona (25' st Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli (17' st McKennie), K. Thuram (17' st Douglas Luiz); Conceição, Koopmeiners (1' st Fagioli), Mbangula (32' st Yıldız); Vlahović. In panchina Perin, Pinsoglio, Cabal, Rouhi. All. Thiago Motta.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo (32' st Deiola), Makoumbou (20' st Marin); Zortea (32' st Kingstone), Viola (12' st Gaetano), Augello (12' st Luvumbo); Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Prati, Palomino, Azzi, Felici. All. Nicola.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel primo tempo 15' Vlahović (r), nella ripresa 43' Marin (r).

Note : espulso Conceição al 45' st per doppia ammonizione. Ammoniti K. Thuram, Savona, Cambiaso, Mina, Deiola. Angoli 8-3. Recupero 1' pt-8' st. Spettatori 40.557.

Inviato

Torino . Il Cagliari sbarca a Torino dove non avevano ancora visto gol “degli altri” e sfiora perfino il colpo grosso. Un gol per parte, Cagliari a testa altissima e con quel palo di Obert nel recupero... Juve solida, che va avanti su rigore – visto al microscopio, forse lo dai – e poi un bel po’ di Cagliari, che sfrutta il calo dei bianconeri, ieri con una orribile divisa gialla, rosa e bianca, e porta via un punto pesantissimo. Il sangue di ghiaccio di Marin nell’attimo del rigore è un altro dei bei ricordi dell’Allianz.

Nicola sceglie Augello, Luvumbo si siede e non era scontato. Motta cambia qualcosa rispetto alle previsioni, Mbangula e Savona da subito, Locatelli e Thuram dettano i tempi. Corner al 3’, Viola da destra, Di Gregorio in presa. Il confronto Obert-Conceicao si accende al 7’, il piccolo portoghese procura subito due corner. Pericolo per il Cagliari all’11’, cross di Savona da destra, Scuffet con i pugni. Poi Vlahovic vince un rimpallo con Luperto, usa il destro ma Mina la sporca in corner. Al 13’ la prima doccia gelata per i 500 tifosi rossoblù dello Stadium: Marinelli, chiamato dal Var per un fugace fallo di mano di Luperto su contrasto aereo con Koopmeiners, guarda il video e decreta il rigore. Vlahovic sul dischetto, gol e maglia di Bremer mostrata al mondo. Palla al centro, Obert inciampa e regala a Koopmeiners una palla d’oro, sinistro alto di poco. Il Cagliari sbanda, Juve assatanata.

In contropiede, il Cagliari parte ma Piccoli spreca con un destro alto (17’). Un minuto dopo Conceicao impegna a terra Scuffet. Al 26’ il pivot Vlahovic per Koopmeiners e paratona di Scuffet. Un fallo di Thuram impedisce a Zortea di ripartire (32’). Il Cagliari si è finalmente sistemato: al 37’ un’azione elaborata porta Zortea al cross da destra, Di Gregorio in presa alta. Obert soffre Conceicao, dal primo istante è un pericoloso inseguimento. Ancora Cagliari, contropiede al 43’ con Augello, cross da sinistra, palla respinta. Intervallo.

La ripresa

Motta schiera Fagioli per Koopmeiners. Sul corner di Conceicao, il destro di Fagioli mette paura al 3’. Predominio Juve e Nicola corre ai ripari: Luvumbo per Augello e Gaetano per Viola (11’). Eccolo, Zito, spreca da sinistra ma sull’azione successiva ci prova di destro. La partita si apre, il Cagliari acquista coraggio. Motta leva Thuram (Douglas Luiz) e Locatelli (per McKennie). Nicola risponde al 19’: Marin per Makoumbou. Ecco Gaetano: palla filante per Piccoli (21’), sinistro fuori di poco. Risponde Conceicao: mette a sedere Obert con due finte e impegna Scuffet. Savona fuori (25’) per Danilo. Gaetano falciato viene falciato da Conceicao (giallo al 30’), la punizione di Marin è parata con difficoltà da Di Gregorio. Deiola e Kingstone al 31’ per Adopo e Zortea, prima dell’incredibile errore di Vlahovic: il rasoterra di Douglas Luiz è respinto da Scuffet, Vlahovic è solo in area e sbaglia. Juve in calo, Luvumbo parte a sinistra, trattenuto, giallo a Cambiaso al 28’. Poi la svolta: a 3’ dalla fine si torna al Var perché Douglas Luiz travolge Piccoli, rigore. C’è Marin, palla al “sette”, uno a uno. Si riparte, Conceicao in area si tuffa e viene espulso, ha simulato. Otto di recupero, Marin ha ancora fame e al 91’ ci prova da 20 metri, palla sopra la traversa. Poi scappa Obert (96’), si accentra e di destro centra il palo, lo stadio trema. Ancora Obert, la salva letteralmente al 98’ in area piccola, sul corner Fagioli prende il palo. È finita.

