Il Cagliari fa tremare la Juventus 

Juventus 2

Cagliari 1

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso (43' st Nicolussi Caviglia), McKennie, Locatelli, Miretti (21' st Iling-Junior), Kostic; Kean (21' st Vlahovic), Chiesa (36' st Milik). In panchina Perin, Pinsoglio, Huijsen, Yildiz, Boende. Allenatore Allegri.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati; Jankto (43' st Pavoletti), Viola (21' st Oristanio), Luvumbo (26' st Shomurodov); Petagna (1' st Lapadula). In panchina Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Azzi, Sulemana, Pereiro, Desogus. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel st 15' Bremer, 25' Rugani, 30' Dossena.

Ammoniti : McKennie, Luvumbo, Kostic, Cambiaso.

Angoli : 12-4 per la Juventus.

Recupero : 0' e 5'.

Spettatori : 40.393 (incasso non comunicato)

Inviato

Torino. Un buon Cagliari, a tratti il migliore dell’anno. Ma vince la Juve, perché è solida, pratica, sfrutta due disattenzioni minime ma dal peso enorme ed è prima in classifica aspettando Inter-Frosinone. Però Ranieri ci ha provato, nel finale avrebbe anche potuto riportarla in equilibrio. Segnali confortanti dallo Stadium, dove il Cagliari ha mostrato calcio e non paura.

Ranieri scommette su Viola, con lui Luvumbo e Jankto alle spalle di Petagna. In mezzo Prati e Makoumbou, dietro in quattro: Zappa e Augello ai lati, Goldaniga e Dossena in mezzo, con Scuffet fra i pali. Allegri difende in tre - Bremer, Gatti e Rugani - e non cambia in mezzo, una cerniera con McKennie, Cambiaso, capitan Locatelli, Miretti e Kostic, davanti Chiesa e Kean. Juve arrembante, due corner, ma il Cagliari è pericoloso in contropiede con Petagna e Luvumbo. Tema tattico chiaro. A Luvumbo viene chiesto un sacrificio in fase di non possesso, per tenere la fascia destra bianconera impegnata. La Juve deve fare la Juve e arriva da tutte le parti, il Cagliari risponde con una splendida azione all’11’: Prati innesca Zappa che ci prova, alto. Poi Viola, su assist di Petagna, mette i brividi allo Stadium al 12’, sinistro di poco a lato. La Juve si sveglia, la punizione di Chiesa è alta al 17’. È il 20’, Allegri chiede a Kostic di fare il quarto a sinistra, prudentemente, per arginare le folate di Luvumbo.

Al 23’ due corner, prima Petagna è anticipato, poi Dossena la colpisce di testa quasi in area piccola, palla alta ma era un’occasione. La Juve colleziona calci d’angolo ma non occasioni. Al 33’ la Juve si distende, Chiesa mette Kean davanti a Scuffet che esce e blocca. La pressione aumenta, Chiesa è dovunque, ma il Cagliari è messo bene. Da sinistra sbuca Kean e il suo rasoterra è sprecato da Cambiaso, è il 35’. E poi (39’) sprazzi di Cagliari, azione prolungata fino alla “bicicletta” di Luvumbo neutralizzata da Bremer. Juve-spettacolo al 42’: palla flipper da una parte all’altra, da sinistra la governa Chiesa che mette dentro per McKennie, errore da pochi passi. Poi, dopo una fiammata rossoblù, ancora Juve e ancora corner, quanta pressione.

La ripresa

Non c’è Petagna, ecco Lapadula. Bentornato. Jankto è a destra. Luvumbo a sinistra. Kean e Chiesa mettono paura al 4’, ma il Cagliari c’è. Scuffet salva su Chiesa, al 9’ ancora Chiesa che sfiora il palo, nell’azione seguente Gatti sfiora l’altro di testa. Cagliari lucido ma il vantaggio è nell’aria: al 15’ Kostic confeziona una punizione da sinistra, palla in area piccola o quasi, di testa Bremer fra Zappa e Dossena supera Scuffet, doccia gelata mentre Ranieri la stava incartando. Al 21’ il boato per Vlahovic, che rileva Kean. Fuori anche Miretti per Iling Junior. Ranieri risponde: Oristanio per Viola. Ma arriva il secondo gol: Rugani segna di pancia, è il 25’, un’altra disattenzione su palla inattiva. Non puoi, in Serie A, anche se il fallo su Dossena è evidente.

Fuori Luvumbo, c’è Shomurodov. Che ci prova in contropiede. Il Cagliari c’è e segna: Dossena di testa su corner di Jankto, è il 30’, c’è tempo. È un’altra partita, aperta, divertente. Il Cagliari può riprendersela al 42’: corner di Oristanio, Dossena colpisce il palo di testa, poteva essere il 2-2, l’arbitro regala il corner. Il Cagliari vuole il pari: dentro Pavoletti, fuori Jankto, mai visto Ranieri così offensivo. L’Allianz trema nei secondi finali, ma il Cagliari si spegne col fischio di Piccinini.

