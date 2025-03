il cagliari fa festa: resta in Serie A 

Festa rossoblù al PalaConi. Il Cagliari conquista la salvezza matematica al primo anno in Serie A femminile con quattro giornate d’anticipo grazie alla vittoria per 4-2 sulla VIP. Ora la squadra di Moreno Giorgi può pensare solamente al sogno playoff scudetto.

La gara

Le rossoblù indirizzano subito la gara con i gol di Vecchione al 7’ e Queiroz al 10’. Maddalena accorcia immediatamente per le ospiti. Al 14’ è Ribeirete a siglare il 3-1 su invito di una scatenata Queiroz, ma è sempre Maddalena a tenere vivo il match con il gol del 3-2 al 14’. Il risultato non cambia fino al 36’, quando è nuovamente Queiroz a chiudere i conti con il definitivo 4-2 punendo la scelta avversaria di schierare il portiere di movimento. Al triplice fischio parte la festa delle giocatrici in campo e dei tifosi sugli spalti per la salvezza del Cagliari.

I cadetti

In Serie B femminile l’Athena Sassari passa 4-2 sul campo del Pero e vince il girone A nell’ultima giornata di campionato. Il successo in Lombardia permette alla sassaresi di sorpassare la Jasnagora in vetta, con le cagliaritane che osservavano il turno di riposo, e accedere direttamente agli spareggi promozione.

Ai playoff, invece, oltre alla Jasna, ci sarà il Cus Cagliari, che ha battuto 3-0 l’Oristanese già retrocessa nel derby. L’Arzachena chiude la propria stagione con il 5-0 sull’Aosta.

