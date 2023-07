Il Cagliari extralarge va sfoltito  

Un Cagliari extralarge. Saint Vincent e Chatillon iniziano a esser troppo piccole per contenere la rosa a disposizione di Ranieri. Un organico che, con l'arrivo dell'ultimo acquisto Shomurodov e il reintegro di Boccia, dopo due settimane a casa, vede il tecnico romano – che ha dichiarato di considerare Cagliari come ultima tappa della sua carriera – costretto a doversi confrontare con la bellezza di trentadue giocatori. Troppi. Ecco perché il direttore sportivo Bonato, in attesa di chiudere con l'Atalanta per l'acquisto del difensore argentino Palomino e di dare l'assalto al play della Spal Prati, ha ora la missione più complicata. Ovvero quella di vendere anche chi, in questo momento, non ha mercato.

In uscita

Il primo obiettivo della “macchina” rossoblù è chiudere definitivamente la poco felice storia cagliaritana di Gaston Pereiro. Bocciato da Ranieri dopo pochi allenamenti nel gennaio scorso, l'uruguaiano ha fallito anche il tentativo di resurrezione respirando l'aria di casa, al Nacional di Montevideo.

Rientrato dopo sei mesi di prestito secco, ha trovato le porte della speranza sbarrate. Lo stesso Bonato è stato subito chiaro: «Non rientra nei progetti del Cagliari, gli cercheremo la migliore sistemazione possibile». Fallito un tentativo con la Sampdoria, durante l'operazione che ha portato allo scambio Augello-Barreca, per Pereiro l'Italia sembra destinata a diventare un ricordo. Per lui è spuntata un must dell'estate 2023, ossia la pista araba, un campionato dove stanno sbarcando anche grandi talenti nel pieno della carriera. In Arabia il suo ingaggio potrebbe non essere considerato un problema. C'è poi la possibilità di un ritorno in Sudamerica, ma in Brasile, dove Gaston è finito nel mirino del Vasco da Gama. Il direttore sportivo rossoblù lavora per chiudere al più presto l'operazione più complicata.

Tra i rossoblù con la valigia ci sono poi Goldaniga, Capradossi e Viola, ma pure qui servirà tanta pazienza, anche perché il mercato della Serie B è congelato dal solito delirio estivo dei campionati, tra cancellazioni, ricorsi e ripescaggi.

I prestiti

Ci sono poi quei giocatori che il Cagliari potrebbe mandare a fare esperienza. Soprattutto Lella, tra i protagonisti della promozione, ma chiuso in un centrocampo con soli posti in piedi. Prestiti in vista anche per l'ex Olbia Travaglini, l'italo-argentino Delpupo (sempre nel mirino del Taranto) e Desogus, che dopo la stagione a Pescara potrebbe mettersi alla prova tra i cadetti. Situazione diversa per Boccia: falliti i tentativi con Taranto e Pontedera, il giocatore verrà portato in ritiro in Val d'Aosta, in attesa di definire il suo futuro. Tra le ipotesi su cui si lavora, anche quella di una risoluzione del contratto (in scadenza nel 2025) per poi passare all'Entella.

Infine, resta in bilico la posizione del centrocampista greco Kourfalidis, che potrebbe esser ceduto con la formula del prestito solo in caso di arrivo in rossoblù di Prati.

RIPRODUZIONE RISERVATA