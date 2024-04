Il Cagliari esce a testa altissima Tutti coinvolti, il “colpo” di Ranieri 

Inviato

Milano . Hanno osato, hanno vinto. Quello di San Siro è un successo, per il Cagliari, al di là dell’unico punto - pesantissimo – che compare in classifica. Il fenomeno Inter, da analizzare per la profondità del sentimento, per la forza della passione, conosce da ieri sera l’orgoglio e la testa di una squadra che non avrà stupito, in questa stagione, per continuità e spettacolo, ma che sa cosa fare quando il pericolo è dietro l’angolo. Vedere le famiglie che da Cagliari partivano la mattina con la maglia nerazzurra addosso, o i tifosi allo stadio con le t-shirt “Inter Campione 23-24” stampate chissà da quando, regala al sostenitore rossoblù una soddisfazione mista a perfidia, una colossale festa annunciata e rovinata da quel signore attempato ma molto presente, di nome Claudio.

Perché, sinceramente, aver visto con quale formazione si voleva arginare una macchina da gol, sul suo terreno e davanti a quasi 73 mila spettatori, ha generato qualche dubbio. Lecito, umano. Invece ha avuto ragione Ranieri, onore al merito, anche nel cambiare in corsa sacrificando uno dei suoi fedelissimi, Jankto, per un regista come Prati che garantisse più equilibrio e maggiore copertura. Da Obert a Di Pardo, da Hatzidiakos allo stesso Jankto, senza Nandez, Deiola, Oristanio, Pavoletti e Petagna e mandando Zappa, Lapadula e Dossena in panchina, così Ranieri ha confezionato il blitz, aggrappandosi allo stesso uomo – Viola – che gli aveva risolto la pratica Atalanta in quella fascia di partita che ormai è targata Cagliari.

Il successo

La squadra risponde, quando sta finendo la stagione e nulla è ancora deciso. Questa è la maggiore vittoria dell’allenatore, che ha attraversato la tempesta senza mai perdere di vista l’obiettivo. Arrivando anche a gesti estremi («Me ne stavo andando, lo avrei fatto per loro», ha ribadito domenica notte), pur di dare certezze ed equilibrio emotivo al Cagliari. Obert che non si lascia andare a improvvisazioni pericolose, Di Pardo che si nota anche nella metà campo avversaria, Hatzidiakos impeccabile dopo alcune gaffes imperdonabili nei mesi scorsi, Mina che se non ci fosse dovrebbero fabbricarlo, un gruppo che domenica notte – nel frastuono da concerto rock di San Siro – ha pensato solo a come mettere in piedi il colpaccio.

Juve e tv

Per fortuna, si gioca quasi subito. Venerdì assisteremo a una delle classiche del nostro calcio, rievocata in questi giorni di celebrazione dello Scudetto 1970. Cagliari-Juventus arriva in un momento di straordinaria condizione mentale dei rossoblù, con la Juve che annaspa.

E pazienza se durante la telecronaca di Dazn, criticata dai telespettatori, o nel corso della trasmissione sportiva notturna di Italia 1, sia stato esaminato fino alla nausea il frame con la palla che accarezza la spalla di Lapadula, prima che Viola segni una delle reti più importanti della sua carriera. Il gol è stato giudicato regolare anche in sala Var e questo conta. Il giornalista, quando graffia perché è anche tifoso, perde gran parte della sua credibilità.

