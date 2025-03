Il Cagliari esce a testa alta 

Roma 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné (19' st El Shaarawy), Paredes, Angeliño; Soulé (19' st Dybala, 30' st Pisilli), Baldanzi (19' st Cristante); Dovbyk (27' st Shomurodov). In panchina Marcaccini, Gollini, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine. All. Ranieri.

Cagliari (3-5-1-1) : Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo (29' st Marin), Prati (19' st Makoumbou), Deiola (35' st Pavoletti), Obert (20' st Augello); Viola (19' st Kingstone); Piccoli. In panchina Iliev, Sherri, Jankto, Cogoni, Gaetano, Felici. All. Nicola.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Rete: nella ripresa 17' Dovbyk.

Note: ammoniti Viola, Obert. Angoli 8-3. ReC. 1' pt-8' st.

Vince la Roma, ma il Cagliari meritava un punto. La squadra di Nicola crea diverse palle gol, resiste con ordine e tanta testa agli assalti giallorossi, chiude perfino all’attacco. Ma nell’unica, vera occasione, la squadra di Ranieri punisce il Cagliari, con il pallone che finisce a Dovbik dopo aver colpito Deiola sulla schiena. I rossoblù sono vivi, pagano per quella disattenzione ancora una volta nella prima quindicina di minuti del secondo tempo, quasi una maledizione. Senza Zappa, Luvumbo e Coman, le scelte di Nicola sono sembrate azzeccate, “incartare” la sfida e cercare di occupare i grandi spazi lasciati liberi dai giallorossi, ma non c’è stato il conforto di un gol.

Si parte, Nicola mischia le sue carte, con Palomino, Mina e Luperto dietro e ai lati ci sono Zortea e Obert, in mezzo promosso Prati, al suo fianco i gladiatori Deiola e Adopo, Viola assiste Piccoli, una difesa a tre che sembra a cinque. La Roma può pescare da un organico più attrezzato, lasciando Dybala in panchina Ranieri promuove Soulé e Saelemaekers alle spalle di Dovbyk.

L’assedio iniziale giallorosso era nelle cose, il Cagliari si piega, annaspa ma non sbanda mai. Al 7’ – con la Roma in piena – lo scontro violento fra Caprile e Luperto, il portiere, che usciva per anticipare Soulé, resta a terra per un paio di minuti. Dopo 11 minuti e mezzo, i rossoblù passano la metà campo, poi ancora Roma: Dovbyk raccoglie un suggerimento di Koné ma il tiro è alto sopra la traversa. Al 18’ Viola non riesce a servire Piccoli, poteva nascere qualcosa di interessante, attenzione perché la Roma concede qualcosa.

Si riaccende la Roma, al 21’ Dovbyk e Soulé in area, il tiro dell’ucraino è smorzato. Viola atterra Angelino, ammonito (26’), bravissimo Palomino su Baldanzi in scivolata al 28’, lato destro dell’area, poteva essere pericoloso. Ma il primo tiro in porta della Roma arriva soltanto al 31’ ed è di Mancini, al volo su corner da destra, palla deviata da Deiola, trattasi di salvataggio.

Ecco il Cagliari, al 33’ scatta il contropiede guidato da Piccoli e iniziato grazie a una palla rubata da Deiola, tiro velleitario da 25 metri e Svilar bravo in presa. Ancora il duo Soulé-Dovbyk al 36’, il colpo di testa dell’attaccante sfiora il palo, Caprile era in controllo. Giallo anche per Obert, che ferma la corsa solitaria di Mancini a destra (39’). Al 43’ un corner di Soule da sinistra, Dovbik ci arriva di testa, palla a lato. Fiammata di Zortea: il servizio di Deiola è perfetto sulla destra, il laterale in area ci prova di destro e la palla sfiora l’incrocio dei pali (43’). Occasioni vere, reali? Uno a uno.

La ripresa

Ranieri inverte Saelemaekers e Soulè, che inizia a destra. Ma l’avvio di ripresa (finalmente) è del Cagliari, che entra in campo con un atteggiamento meno conservativo. Al 5’ Deiola da venti metri ci prova di controbalzo, palla fuori. Ancora Cagliari, le occasioni migliori: prima in area il colpo di testa di Deiola è sventato da Ndicka, poi Zortea e Piccoli rischiano di passare, paratissima di Svilar. Al 15’ ancora Cagliari: Piccoli lanciato in area, destro in corsa e palla in corner (Deiola era solo in mezzo all’area). La reazione della Roma è tremenda, per l’esito finale: al 16’ Dovbyk in area sbaglia il tiro ma la palla colpisce Palomino, sul corner la sfera finisce su una spalla di Deiola, cade davanti a Dovbyk, girata di sinistro facile e gol pesante nel momento migliore del Cagliari (18’).

Grandi manovre in panchina, al 20’ triplo cambio da una parte e dall’altra: Viola, Prati e Obert fuori per Kingstone, Makoumbou e Augello, mentre Ranieri leva Soulè, Baldanzi e Konè per Dybala, El Shaarawy e Cristante. Minuto 25, la furia Piccoli ci riprova e impegna Svilar in tuffo, poi Kingstone non arriva sulla palla vagante. Un Cagliari eroico va ancora vicino al pareggio: punizione da sinistra di Augello, Mina di testa in tuffo e “miracolo” di Svilar. Ecco l’ex Shomurodov per Dovbyk (27’), poi Marin rileva Adopo (28’), mentre Dybala si fa male al primo pallone giocato, arriva Pisilli.

Nicola si gioca tutto, Pavoletti per Deiola, i due capitani si stringono la mano (35’). Il Cagliari abbandona i freni, una cavalcata eroica di Luperto finisce nel nulla ma è un bel segnale. Finale tutto del Cagliari, un assedio ordinato ma nei fatti nessun altra vera palla gol. La Roma resiste e festeggia, Ranieri continua a correre. I rossoblù a casa a testa alta ma con zero punti.

