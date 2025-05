Il Cagliari edizione ‘2025-26:  in agenda i riscatti e la panchina 

Ancora pochi passaggi, quasi una formalità, e poi sarà tempo di (ri)costruire il Cagliari edizione 2025-26. Il bilancio di questo campionato è ancora da scrivere, sotto il profilo degli obiettivi tutto è andato come si sperava anche se manca ancora il conforto dell’aritmetica, alla vigilia di una trasferta diventata improvvisamente complessa come quella di Como. La squadra di Cesc Fabregas ha vinto le ultime cinque partite di fila, ma da qui alla fine anche un solo punto potrebbe bastare. A seguire, a cura del direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato, la campagna di rafforzamento sarà il tema principe fino al giorno del ritiro, la cui sede non è stata ancora fissata.

I riscatti

Sono tre i calciatori sui quali si concentrerà l’attenzione dei vertici societari. Tutti e tre hanno disputato un campionato eccellente. Il portiere Elia Caprile, 23 anni, di proprietà del Napoli, il cui riscatto costerebbe alla società rossoblù 8 milioni di euro; il centrocampista Michel Piki Adopo, 24 anni, valutazione del riscatto 4 milioni, e l’attaccante Roberto Piccoli, 24 anni, che diverrebbe rossoblù a titolo definitivo a fronte di un investimento di 12 milioni di euro. A queste cifre, nel notes di Bonato si dovrebbe aggiungere la seconda rata del “cartellino” di Gianluca Gaetano, di circa 2 milioni, arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto.

Il progetto

Cosa farà il Cagliari? I 24 milioni che servono per tenere in casa i tre “riscattabili” difficilmente potrebbero arrivare da qualche cessione eccellente. Dalla società guidata da Tommaso Giulini, in tutte le ultime uscite pubbliche, è sempre arrivato il messaggio che dopo la stagione di assestamento (questa che si va a chiudere) sarebbe dovuta arrivare quella della giusta ambizione di poter puntare a qualche casella superiore in classifica. La passata sessione di mercato si era chiusa con poco più di 6 milioni di attivo fra acquisti e cessioni, una sorta di “tesoretto” da cui partire per andare a rinforzare la squadra. Da settimane, rimbalza l’indiscrezione – non confermata - che il Cagliari stia pensando al riscatto di Caprile, il pezzo forte dell’organico di Nicola, e a una sua immediata cessione a un prezzo decisamente superiore, operazione che porterebbe una forte iniezione di liquidità nelle casse del club. Ma è solo una indiscrezione, niente di più.

Al timone

Chi guiderà il Cagliari ’25-26? Davide Nicola ha un contratto fino al 30 giugno 2026, con l’opzione per i dodici mesi successivi. Quella che si chiude per Nicola sarebbe la quarta stagione in Serie A, dalla prima all’ultima giornata, al di là della sua nomea di trainer bravo soprattutto in corsa. La nave Cagliari arriva in porto con qualche ammaccatura, ma si lascia alle spalle alcune vittime eccellenti e questo, alla fine, resterà scritto nell’album dei ricordi. In diverse occasioni, il Cagliari ha mostrato un progetto tattico definito, mentre gli aggiustamenti degli ultimi mesi – squadra prudente e in alcune occasioni rinunciataria – sono frutto di precisi calcoli di classifica. Aspettando la valutazione che la società darà al suo lavoro, nulla fa pensare che Nicola rischi di non essere confermato.

