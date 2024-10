Il Cagliari è una Mina vagante 

Yerri balla, lentamente, da una parte all’altra dell’area. Non ha fretta, mai, gestisce con flemma ogni palla, anche le più pericolose. Non spazza, non spreca nulla, capitalizza ogni istante se serve che il tempo trascorra. La Colombia nel sangue, Cagliari nel destino: Mina ha preso possesso dell’elegante appartamento con vista mare che fu di Claudio Ranieri, dalle prime impressioni dei condomini sembra che stia riscuotendo lo stesso apprezzamento di cui godeva l’allenatore romano. Mina, il Cagliari e queste sei partite su sei dove è uscito dal campo due volte, col Como e a Parma, mettendo insieme 500 minuti pesanti, sempre con la sua impronta sulla gara.

Senza paura, Vlahovic compreso, con cui ha subito messo in chiaro le cose. Se nella passata stagione abbiamo assistito, dai primi istanti di ogni match, alle provocazioni anche fisiche del difensore di Guachenè nei confronti di ogni malcapitato attaccante centrale avversario, in questa stagione solo con il bomber della Juve abbiamo visto scintille vere, da subito. Lotta e calcio, mestiere contro esuberanza, a vincere è spesso il colombiano. Con cifre niente male: 84% dei passaggi riusciti, 8 falli commessi, 10 subiti, 2 gialli, 5 tiri verso la porta avversaria, un passaggio chiave, ovvero un pallone che supera una linea di pressione avversaria, dando sviluppo a una azione pericolosa.

A ritmo di cumbia

La cumbia è una musica popolare e una danza colombiana, stretta parente di salsa, merengue e rumba. Ritmo rilassato e sensuale, scandito dai tamburi, ascolti la cumbia e rivedi la cavalcata del centralone di Nicola, le sue finte, gli scatti brevi per liberarsi dell’uomo e poi quel passo rilassato, prima del tocco di palla dal sapore sudamericano. Mina è quello che – insieme a Zortea e Luvumbo – è andato a esultare sotto la curva della Juventus sommergendo Marin, poco prima aveva chiesto a Piccoli di lasciar battere il rigore a Marin, dove “chiesto” è una dolce bugia. Mina era già noto a Nicola per quell’incredibile sceneggiata a Empoli, nel marzo scorso, quando restò a terra diversi minuti nel finale colpito da qualsiasi male possibile, con il Cagliari in vantaggio. Dopo aver dominato, in campo, contro tutti, ogni pallone.

Con Luperto a fianco, e con due esterni ai lati, la difesa del Cagliari fra Parma e Juventus è sembrata decisamente più sicura, anche per i due mediani che fanno da primo filtro, Adopo e Makoumbou quelli visti nelle ultime due uscite. E con uno Scuffet che anche a Torino ha parato praticamente tutto, andando a sfiorare perfino il calcio di rigore di Vlahovic.

Passato e presente

Il 10 agosto 2024 è stato il giorno spartiacque. Nonostante la voce di offerte dal Sudamerica e da alcuni club europei fosse ricorrente, nessuna società aveva esercitato il diritto di portarsi a casa il difensore trentenne pagando la clausola di 2 milioni al Cagliari entro quella data. Pochi giorni dopo, il 13 agosto, Mina era rientrato nel gruppo, dopo le fatiche con la sua nazionale. «Sono qui, fra poco sarò pronto». E’ stato di parola, quel posto al centro della difesa non ha cambiato padrone.



