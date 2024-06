Il Cagliari e Nicola promessi sposi 

Il Cagliari e Davide Nicola promessi sposi. Una strada in discesa, col tecnico che ieri a Torino ha confermato al ds Nereo Bonato la sua volontà di accettare la panchina che, fino a un mese fa, era di proprietà di Claudio Ranieri. Una stretta di mano che anticipa un contratto di due anni, con opzione per il terzo anno, che potrà diventare realtà quando il Cagliari e l'Empoli, cui Nicola è legato per un'altra stagione, avranno definito il via libera ufficiale per le nozze.

Di corsa

Una scelta ponderata, perché il presidente Giulini e il ds Bonato sapevano bene di non poter sbagliare nell'individuare il successore di Re Claudio. E venerdì scorso il Cagliari ha deciso di rompere gli indugi, puntando deciso sul tecnico di Luserna San Giovanni, nel Torinese. L'incontro tra il presidente e Nicola si è chiuso con la proposta di un contratto di due anni e una stretta di mano. Lunedì il tecnico si è presentato a Empoli, dove il presidente Corsi e il nuovo ds Gemmi speravano di poter mettere nero su bianco il rinnovo del contratto reso automatico dalla salvezza raggiunta all'ultima giornata. Nicola, però, non ha avuto rassicurazioni sul progetto tecnico, visto che anche quest'estate la priorità dell'Empoli sarà fare cassa, e soprattutto ha reso nota la sua volontà di chiudere anticipatamente il suo rapporto con il club toscano per trasferirsi in Sardegna. Da parte sua, il presidente Corsi (che sempre in questi giorni ha svincolato l'altro tecnico della passata stagione, Paolo Zanetti, destinato al Verona) ha preso atto della decisione, dando il via libera all'allenatore per parlare col Cagliari.

Stretta di mano

E così quando ieri il ds Bonato si è presentato a casa Nicola, a Torino, ha trovato la porta spalancata per mettere a segno il primo colpo. Perché Nicola ha accolto con entusiasmo la proposta del Cagliari, una piazza che già in altre circostanze aveva sfiorato, e ha accettato la proposta, un biennale con opzione per il terzo anno. E con lui arriveranno il vice Simone Barone, campione del mondo nel 2006 e con un rapido passaggio in rossoblù a fine carriera, nella stagione 2009-10, il collaboratore tecnico Manuele Cacicia, il preparatore atletico Gabriele Stoppino e il match analyst Federico Barni. Da individuare, invece, una figura non compresa nello staff di Nicola, quella del preparatore dei portieri, visto che Walter Bressan ha chiesto di poter chiudere il suo rapporto col Cagliari per motivi familiari. Nicola e il club rossoblù, quindi, sono pronti per lavorare insieme, ma ora manca il definitivo via libera dell'Empoli, che ha preso atto della volontà dell'allenatore, ma che adesso chiederà un indennizzo al Cagliari. Tra le soluzioni più probabili, quella che prevede un possibile sconto sui 2 milioni che l'Empoli dovrebbe versare ai rossoblù per l'acquisto a titolo definitivo di Razvan Marin, dopo due anni in prestito in Toscana. Una trattativa, quella tra le società, che andrà avanti a velocità sostenuta, per poter così permettere al club azzurro di cercare un nuovo allenatore e a Nicola di diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari e iniziare la costruzione della nuova rosa sul mercato.

