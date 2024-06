Il Cagliari e Mina ancora insieme 

Yerry Mina è uno dei nove rossoblù che dovrà rimandare le vacanze per gli impegni con la propria nazionale. Ma intanto pensa al futuro. E il Cagliari ha deciso di esercitare l'opzione, che sarebbe scaduta il prossimo 20 giugno, per prolungare il suo contratto di un altro anno, fino al 2025. Nel contratto verrà anche inserita una clausola di uscita a 2 milioni che eventuali acquirenti dovrebbero proporre alla società rossoblù, anche se Mina ha fatto sapere di voler restare ancora un anno in Sardegna.

Copa America

Mina è concentrato sulla prossima Copa America, da giocare negli Usa e con lui, oltre oceano, ci sono anche Nahitan Nandez, ormai ex rossoblù, e Gianluca Lapadula. Prima, però, amichevoli di preparazione. Ieri ha iniziato Nandez, con il test dell'Uruguay contro il Messico. Poi toccherà a Lapadula, che col Perù sarà impegnato nelle amichevoli con Paraguay (domani) ed El Salvador (il 14), e a Mina, che si è ripreso la Colombia e giocherà contro gli Stati Uniti (l'8) e la Bolivia (il 15). Poi il 21 via alla Copa America, con Perù-Cile (il 22), Uruguay-Panama (il 24) e Colombia-Paraguay (il 25).

Europei

Da una parte all'altra dell'Oceano, dove si avvicinano gli Europei da giocare in Germania. Manifestazione cui spera di partecipare Adam Obert, che figura tra i preconvocati della Slovacchia, che prima del via giocherà due amichevoli, quella di ieri contro San Marino e il 9 con il Galles. Il difensore rossoblù spera di volare in Germania ed esserci per l'esordio del 17 contro il Belgio.

Qualificazioni Mondiali

Estate calda per le qualificazioni ai Mondiali. Antoine Makoumbou si è portato appresso l'infortunio che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione e che lo costringe a lasciare la nazionale congolese. Ci saranno invece Ibrahim Sulemana e Kingstone Mutandwa. Il centrocampista è tornato nel giro del Ghana, con cui giocherà contro Mali (oggi) e Repubblica Centrafricana (il 9). Prima volta con lo Zambia, invece, per l'attaccante, spinto in nazionale dalla rete segnata all'ultima giornata contro la Fiorentina e convocato per le due sfide contro Marocco (domani) e la Tanzania (l'11). E a proposito di attaccanti, impegni di qualificazione ai Mondiali anche per Eldor Shomurodov, che guiderà l'Uzbekistan nelle sfide contro il Turkmenistan (oggi) e l'Iran (l'11).

Ultime fatiche

Ancora in campo, infine, anche Pantelis Hatzidiakos e Davide Veroli. Il greco sarà al centro della difesa della Grecia per le due amichevoli contro la Germania (domani) e Malta (l'11), con l'amarezza di dover poi guardare alla tv gli Europei sfumati nello spareggio con la Georgia. Prima volta con l'Under 21 azzurra, infine, per Veroli, classe 2003, difensore che ha giocato in prestito col Catanzaro, dove ha totalizzato 28 presenze in campionato e altre 3 nei playoff. Abbastanza per meritarsi la chiamata sperimentale di Nunziata per il Torneo di Tolone, iniziato col vittorioso 4-3 contro il Giappone. Per Veroli zero minuti, ma a disposizione ci sono ancora le gare contro Ucraina (oggi), Panama (il 10) e Indonesia (il 12), per poi giocare una delle finali in base alla classifica nel girone.

