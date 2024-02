Il Cagliari e le sette sorellastre 

Dall’Empoli in giù rischiano tutte. La bagarre si allarga di gara in gara, che poi è quello in cui sperava il Cagliari per giocarsela su più fronti. Sono otto, infatti, le squadre impelagate nella lotta per la salvezza e - eccetto la Salernitana, fanalino di coda e a un passo dal baratro - sono racchiuse nello spazio di cinque punti. Tremano soprattutto Verona e Sassuolo che viaggiano a braccetto con i rossoblù (aspettando il recupero della gara contro il Napoli degli emiliani in programma oggi). Al momento a +3, ma tutt’altro che al riparo, Frosinone e Udinese. Anche il Lecce, un punticino sopra, non può certo dormire sonni tranquilli. Si preannuncia, insomma, un rush finale incandescente. E decisivi, manco a dirlo, saranno gli scontri diretti. La prossima giornata ne propone addirittura tre: ci sono Verona-Sassuolo e Udinese-Salernitana, oltre a Empoli-Cagliari.

In panchina

Se non altro, ora il Cagliari sa con chi dovrà giocarsela «sino all’ultimo minuto dell’ultima partita», come ama dire Ranieri, tra i pochi allenatori superstiti dall’inizio del campionato tra le squadre della parte bassa della classifica. C’è chi ha cambiato addirittura due volte come l’Empoli che, però, alla terza scelta ha fatto bingo. L’exploit dei toscani con Nicola in panchina (dodici punti in sei partite) ha indubbiamente destabilizzato la concorrenza e sparigliato le carte. E viene da chiedersi quanto possa reggere questo ritmo, più da corsa per l’Europa che per la salvezza, a dir il vero. Meglio l’Udinese di Cioffi rispetto a quella di Sottil, si è concessa persino la soddisfazione di battere la Juventus allo “Stadium”. Cambiare non è servito, invece, alla Salernitana: Liverani sta facendo peggio di Inzaghi al punto che la società calabrese starebbe seriamente pensando di richiamare Super Pippo se dovesse perdere anche le prossime due partite, contro Udinese e Cagliari. Dopo aver esonerato Dionisi, il Sassuolo, invece, sta ancora decidendo su chi puntare (stasera, intanto, ci sarà il tecnico della Primavera Bigica in panchina). Baroni ha rischiato più volte di saltare a Verona, ma sembra aver trovato ora una stabilità. Hanno scelto di andare avanti sino alla fine con D’Aversa e Di Francesco anche il Lecce e il Frosinone nonostante i continui alti e bassi. Più bassi che alti, ultimamente. La formazione pugliese ha perso le ultime tre partite subendo dieci gol (senza segnarne nemmeno uno). I ciociari sono reduci addirittura da quattro ko consecutivi con quattordici reti al passivo. Pazzesco.

Il tabù trasferta

Se il Cagliari non se la passa bene, le altre non se la passano certo meglio, insomma. Nemmeno quelle più su in classifica. Paradossalmente, la squadra di Ranieri ha un percorso più coerente e adesso che ha ritrovato entusiasmo e autostima con i pareggi contro Udinese e Napoli, deve provare a cambiare rotta in trasferta dove ha racimolato appena quattro punti senza mai vincere. Soltanto il Frosinone (tre) ha fatto peggio. Cinque ne ha raccolti il Lecce, sei il Verona e la Salernitana, ben dodici l’Udinese. Fuori concorso l’Empoli che ne ha conquistati addirittura quindici, ma ha il problema opposto e il peggior rendimento casalingo della Serie A dopo la Salernitana (con due sole vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte). E sembra quasi fare al caso del Cagliari, tra quattro giorni proprio al “Castellani”.

