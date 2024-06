Il Cagliari e il triangolo delle panchine 

Da Venezia a Cagliari passando per Empoli: un gioco di incastri che taglia l’Italia in due e, oltre a Nicola (allenatore in pectore rossoblù), coinvolge Vanoli (il primo vero obiettivo rossoblù) e Di Francesco (ex rossoblù). Il dado è tratto ormai, restano da definire gli ultimi passaggi economici. Più per i divorzi che per i nuovi matrimoni, paradossalmente. E una volta smorzato il braccio di ferro in Laguna, dovrebbero poi sbloccarsi a catena le altre situazioni in ballo. E ogni giorno può essere quello giusto.

Gli scenari

L’intreccio è machiavellico a dir poco. E il nodo da sciogliere non è solo finanziario. Per farla semplice (anche se così semplice non lo è): prima di dare il via libera a Nicola per il Cagliari, l’Empoli aspetta anche di capire la disponibilità di Di Francesco, a sua volta tentato dal Venezia che, però, non ha ancora chiuso con Vanoli, promesso al Torino. Una questione di soldi, ma anche d’onore. Come quella di Cairo, che ha da subito individuato in Vanoli il profilo ideale per il dopo Juric (i primi contatti risalgono addirittura a fine aprile) ma non intende pagare la clausola rescissoria di un milione. Ha chiesto per questo uno sconto o l’inserimento di una contropartita tecnica. Ma la società neroverde non è intenzionata a cedere di mezzo passo, ne fa anch’essa una questione di principio e pretende sino all’ultimo euro l’importo fissato nel contratto (con scadenza giugno 2026) in caso di separazione anticipata. Così facendo, però, non può dare garanzie a Di Francesco, corteggiatissimo pure dall’Empoli che si trova nella stessa situazione con Nicola e con il Cagliari. Anche se in questo caso non c’è una clausola rescissoria ma la richiesta di una sorta di indennizzo per l’interruzione del rapporto, senza quindi una cifra prestabilita in tempi non sospetti. E anche in questo caso, chi libera punta a monetizzare al massimo senza l’inserimento di giocatori nella trattativa. Marin, in Toscana da due stagioni, sembrava poter essere la chiave di volta ma il rumeno non è stato nemmeno riscattato dall’Empoli che ha lasciato decadere l’opzione. Il centrocampista torna così nell’Isola. Poi si vedrà.

L’attesa

Al di là delle tempistiche, il percorso è tracciato. Tutte le parti interessate si sono sbilanciate troppo per tornare indietro e stanno già organizzando la nuova stagione. I toscani starebbero pensando a Sottil se dovesse saltare Di Francesco. Il Cagliari e Nicola hanno già impostato la linea sul mercato nel primo incontro avvenuto martedì a Torino. Tra oggi e domani dovrebbero fare un nuovo punto - dal vivo o via telefono - in attesa della liberatoria da Empoli, e quindi dell’annuncio. Da Nicola è già arrivato il benestare per i rinnovi di Pavoletti (ufficializzato l’altro ieri) e Viola (imminente). E sarà lui, chiaramente, a dire l’ultima parola sul futuro di Lapadula e di tutti i giocatori in bilico come Hatzidiakos, Wieteska e Jankto. Sono ufficialmente ex rossoblu Shomurodov, Petagna e Oristanio. Non sono stati riscattati così come il Catanzaro ha deciso di non esercitare l’opzione per il difensore Veroli nonostante una stagione importante, la prima per lui, in Serie B con i calabresi. Il Cagliari aveva comunque un diritto per il contro-riscatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA