Il Cagliari e il rebus dell’attacco 

La morte di Gigi Riva ha lasciato un vuoto incolmabile ad Asseminello e il Cagliari proverà a conquistare una vittoria dopodomani con il Torino anche per potergliela poi dedicare. Per quanto sia complicato, in questo momento, preparare una gara di calcio, confrontarsi sulle strategie e sollevare l’asticella dal punto vista agonistico. Ma il calendario non dà tregua, così come la classifica, dopo il brutto ko di Frosinone. Si gioca addirittura in anticipo, di venerdì, e Ranieri dovrà valutare l’aspetto fisico, oltre a quello tattico ed emotivo. E non sono escluse rivoluzioni rispetto alla partitaccia dello “Stirpe” con diversi giocatori sotto accusa e altri che scalpitano per riprendersi la scena. Tra questi, il capitano Pavoletti che sta smaltendo un fastidio allo stesso piede destro in cui si era infortunato lo scorso anno e che resta il valore aggiunto anche a mezzo servizio, come ha dimostrato - una volta di più - in Ciociaria nei minuti finali del match.

Davanti ballano in tre

Il Toro nel mirino e la gara d’andata (finita 0-0) non può essere un riferimento affidabile al cento per cento per Ranieri che ingabbiò in modo esemplare i granata mettendogli allo stesso tempo pressione nella propria area. Dopodomani alla Domus, infatti, non ci saranno due dei giocatori chiave di quel caldo pomeriggio all’Olimpico piemontese: Oristanio (infortunato) e Luvumbo (impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale). L’ex Inter, schierato nell’insolita veste per lui di “falso nueve” e l’angolano, largo a sinistra, componevano il tridente offensivo del 3-4-3 insieme a Nandez, che partiva da destra a sua volta. L’idea resta quella di riproporre qualcosa di simile compatibilmente con i giocatori a disposizione. Nel caso, uno tra Azzi e Jankto (più il brasiliano) potrebbe essere l’alternativa a Zito mentre nel cuore dell’attacco potrebbe trovare spazio uno tra Pavoletti, Petagna e Lapadula. A meno che Ranieri non scelga la strada del doppio attaccante con Petagna e Lapadula insieme o lo stesso bomber triestino in coppia con Pavoletti. Molto dipenderà anche dalle garanzie atletiche che i tre daranno nel corso dell’ultimo allenamento, la mattina della gara. Per dare un senso all’offensiva e valutare la loro gestione nell’ambito dei novanta (e passa) minuti.

Il ritorno di Goldaniga

Potrebbero esserci delle novità anche nel cuore della retroguardia col reintegro a tempo pieno di Goldaniga (giusto le briciole col Frosinone) al posto di Wieteska, che allo “Stirpe” ha subito un forte trauma all’arcata superiore dentale e si è allenato a singhiozzo in questi giorni. Zappa potrebbe essere ancora una volta il braccetto in caso di difesa a tre. Sempre che Ranieri – a sorpresa – non tiri fuori dal cilindro Hatzidiakos, stavolta, o Obert addirittura, per dare una spallata ancora più forte alla squadra crollata in Ciociaria. A centrocampo, invece, l’uomo nuovo potrebbe risultare alla fine Jankto. È stato il primo grande colpo del mercato estivo, oggi è un oggetto misterioso. Ranieri aspetta il momento giusto per rilanciarlo e recuperarlo anche mentalmente. Magari proprio venerdì con il Torino.

