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Sarroch.
15 ottobre 2026 alle 00:42

Il Cagliari e gli studenti all’inaugurazione del nuovo campo Tiddia 

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Una mattinata di sport e condivisione con oltre 300 studenti e alcuni protagonisti del Cagliari Calcio. Sarroch ha inaugurato la tribuna e le strutture rinnovate del campo sportivo comunale intitolato a Mario Tiddia, storico calciatore e allenatore rossoblù. All’appuntamento hanno partecipato gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Sarroch, Pula, Capoterra, Villa San Pietro e Domus de Maria.

A rendere speciale la giornata sono stati il capitano e il portiere rossobù Alessandro Deiola e Alen Sherri e Pierluigi Carta, direttore sportivo del settore giovanile del club. I ragazzi hanno preso parte ad attività ludico-sportive organizzate sul campo dagli istruttori dell’Asd Gioventù Sarroch.«Anch’io sono cresciuto in un Comune della provincia e ho coltivato fin da ragazzo il sogno di indossare la maglia del Cagliari», ha detto Deiola, invitando i giovani a perseguire con impegno, sacrificio e costanza i propri obiettivi. Sherri ha ricordato l’importanza di credere nelle proprie possibilità, affrontando lo sport con serietà e voglia di migliorarsi senza perdere il piacere di giocare e divertirsi.

Il sindaco Angelo Dessì ha sottolineato il valore dell’impianto come spazio a disposizione non soltanto della comunità locale ma dell’intero territorio, capace di favorire aggregazione e crescita. L’iniziativa è stata promossa da Saras in collaborazione con Cagliari Calcio e Comune e il supporto dell’Asd Gioventù Sarroch. La mattinata si è conclusa con la posa di una targa commemorativa dedicata a Mario Tiddia.

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