beach soccer
08 agosto 2025 alle 00:32

Il Cagliari è fuori, Pisa qualificato per la semifinale 

Sconfitta nelle Final Eight di Serie A per il Cagliari Beach Soccer, battuto 7-1 dal Pisa ieri in Calabria. La squadra, alla prima partecipazione alle finali scudetto, regge un tempo ma poi si arrende ai toscani, che passano in semifinale.

A Cirò Marina avvio spezzettato finché al 10’ Hulk ruba palla a Lucão che commette fallo: rigore e rosso. Batte lo stesso Hulk ma Bobô respinge di piede e mantiene lo 0-0 con cui, nonostante i 2’ di inferiorità numerica, finisce la frazione.

Secondo tempo da subito 5 contro 5 ma dopo 31’’ c’è un altro rigore: stavolta segna Remedi con un tiro forte e centrale. Il Cagliari non ha occasioni per il pari e i toscani raddoppiano a 4’43’’ dal secondo intervallo: Hulk pescato in posizione centrale scavalca Bobô con un pallonetto. Passa un altro minuto e Hulk sigla il 3-0 in diagonale a porta vuota, poi arriva il poker di Bertacca a 58’’ dalla fine del secondo tempo. Nella terza frazione segnano ancora Hulk (2’) e Ardil (4’), poi c’è il gol della bandiera di Hodel al 9’ con un tocco in anticipo sul portiere e infine la rete di Datinha (12’). Il Cagliari giocherà oggi alle 16 col We Beach Catania nel tabellone del 5º-8º posto.

