Il Cagliari è ancora troppo fragile  

Palermo 2

Cagliari 1

Palermo (3-5-2) : Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Valente, Segre (25' st Salic), Stulac (25' st Broh), Gomes (32' st Damiani), Sala (37' st Devetak); Brunori (37' st Vido), Di Mariano. In panchina Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Marconi, Soleri. Allenatore Corini.

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Zappa (17' st Viola), Altare (30' st Carboni), Capradossi (17' st Dossena), Obert; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis (30' st Pereiro); Falco (17' st Luvumbo); Lapadula, Pavoletti. In panchina Aresti, Lolic, Zallu, Goldaniga, Cavuoti, Lella, Millico. Allenatore Liverani.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 37' Brunori (rigore); nel st 8' Segre, 50' Pavoletti.

Note : ammoniti Altare, Nedelcearu, Aresti, Capradossi, Gomes, Dossena, Di Mariano, Corini, Luvumbo. Angoli 9-2 per il Palermo. Recupero: 4' e 9'.

Inviato

Palermo. L’illusione è una brutta bestia e smaschera alla prima curva i limiti (caratteriali soprattutto) di un gruppo sì, forte tecnicamente, volenteroso, ma ancora troppo fragile mentalmente, e in cerca quindi di certezze e consensi. Nemmeno il tempo di assaporare e digerire i tre punti contro il Perugia dopo un lungo digiuno. Se il Cagliari pensava di aver risolto i problemi battendo l’ultima in classifica, insomma, si sbagliava di grosso. La questione è molto più articolata, piuttosto contorta, e già allo stadio “Barbera” - terra di conquista per parecchie squadre quest’anno - si è scontrato con la sua realtà. Dura, durissima. La sesta sconfitta stagionale (2-1 il punteggio in favore del Palermo) spegne sul nascere il fuocherello, riportando così i rossoblù nel limbo (ora sono quattordicesimi) e ridando sfogo a vecchi e fastidiosi fantasmi. Che poi sembravano addirittura avere la partita in pugno sino all’uno-due rosanero tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Inutili poi nel finale il quinto gol di Pavoletti e il tentativo di assedio. Lunedì prossimo alla Domus contro il Cosenza l’ultimo atto di un girone d’andata da dimenticare.

Primo tempo

Liverani conferma in blocco il trio d’attacco Falco-Lapadula-Pavoletti, ma cambia ancora in difesa rilanciando Altare e spostando Obert a sinistra. Rossoblù al via, dunque, con Radunovic, Zappa, Altare, Capradossi, Obert, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Falco, Lapadula e Pavoletti, schierati col 4-3-1-2. In campo attraverso il 3-5-2 la formazione siciliana, con Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Bettella, Valente, Segre, Stulac, Gomes, Sala, Di Mariano e, soprattutto, l’italo-brasiliano Brunori, che al 36’ sblocca il match dal dischetto (spiazzato Radunovic) e raggiunge il marocchino Cheddira in testa alla classifica dei marcatori della B. Eppure, sino a quel momento era stato il Cagliari a costruire le occasioni più pericolose. A lato il colpo di testa di Pavoletti sul cross al bacio di Makoumbou. Abbondantemente fuori anche il tiro a giro di Nandez e il secondo tentativo del capitano, col destro. Il Palermo regge l’urto e al primo vero affondo, passa. Il fallo da rigore stavolta è di Nandez (su Stulac). Una maledizione.

La ripresa

L’intervallo carica ulteriormente i rosanero che trovano il raddoppio già all’8’: Segre anticipa Obert e insacca di testa. Il Cagliari è sotto shock, fatica persino ad arrivarci, nell’area avversaria. Liverani prova a dare la scossa dalla panchina con un triplo cambio: fuori Falco, Capradossi e Zappa, dentro Luvumbo, Viola e Dossena. Poi ancora Pereiro e Carboni per Kourfalidis e Altare. Ma la musica non cambia (è addirittura il Palermo a sfiorare più volte il tris) sino ai nove minuti di recupero concessi dall’arbitro. Al 95’ il gol di Pavoletti in scivolata dopo la spizzata di Pereiro sul cross di Luvumbo. Provvidenziale poi il portiere Pigliacelli sul tiro al volo di Carboni. Orgoglio rossoblù. Troppo tardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata