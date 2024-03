Il Cagliari dura solo un tempo  

Monza 1

Cagliari 0

Monza ( 4-2-3-1 ): Di Gregorio; Birindelli (26' st Caldirola), Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Bondo, Pessina; Colpani (26' st V. Carboni), Dany Mota (18' st Gagliardini), Maldini (18' st Zerbin); Djuric (37' st Colombo). In panchina Sorrentino, Gori, Donati, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, P. Pereira, Ciurria. All. Palladino.

Cagliari ( 4-4-2 ): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello (39' st Azzi); Nandez, Makoumbou (1' st Prati), Deiola (43' st Viola), Jankto (1' st Oristanio); Lapadula, Shomurodov (39' st Kingstone). In panchina Raduno- vic, Aresti, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Sulemana. All. Ranieri.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Rete : nel pt 42' Maldini.

Note : ammoniti Izzo, Deiola, Bondo. Angoli 7-3 per il Cagliari. Recupero 1' e 5'.

Monza . Delusione, magari rabbia, peccato per quella straordinaria curva rossoblù. Il Cagliari interrompe la sua serie positiva e lascia a Monza tre punti pieni di amarezza. Meglio il primo tempo del secondo, i rossoblù si sono lentamente spenti perdendo l’occasione di agganciare l’Udinese, sconfitta in casa. Ranieri sceglie Shomurodov con Lapadula, senza Mina torna Wieteska. Gli altri sono quelli che hanno garantito la serie positiva. I rossoblù con un rigoroso 4-4-2. La curva dei tifosi del Cagliari è una grande macchia rossoblù che occupa per tre quarti il settore che corrisponde alla nord della Domus.

Sfida aperta

Via, il Monza ci prova con Maldini da 25 metri, alto. Cagliari subito pericoloso al 4’, Lapadula intercetta un pallone perso dal Monza, serve Nandez a destra, il cross non trova Shomurodov. Ancora Cagliari, 7’, la parte è quella opposta: Augello-Shomu, scambio e cross del laterale, palla che attraversa l’area piccola di Di Gregorio. Il pressing del Cagliari è altissimo, il Monza deve uscire ragionandoci parecchio e quando passa non trova un centimetro libero, Cagliari in campo con attenzione. Augello a sinistra (20’) travolge Izzo e prova a servire una palla giocabile per le punte. Il Cagliari c’è, ma non basta. Dall’altra parte, il solo Dany Mota mette scompiglio sulla fascia di Zappa e Nandez. Al 31’ Lapadula con un rasoterra mette paura al Monza, punizione da venti metri per un fallo su Shomurodov alla fine di una bella azione corale. Birindelli salva su Lapadula in area poco dopo, partita poco affascinante ma sempre in bilico.

Minuti decisivi

Al 35’ Cagliari ancora pericoloso, Dossena (corner di Nandez) di testa fallisce da pochi passi con Di Gregorio immobile. Però il Monza si sveglia al 41’, il gol è straordinario: punizione da oltre venti metri, palla che tocca la traversa e supera Scuffet, al “sette”, tiro imparabile e secondo gol consecutivo per il figlio di Paolo. Un cazzotto tremendo, mentre i rossoblù erano in controllo. Monza ancora vicino al gol, il cross da destra di Pessina (imprendibile) trova Dany Mota pronto alla deviazione e palla di pochissimo sul fondo. Finisce così, Cagliari punito oltre i suoi demeriti.

La ripresa

Si riparte con Prati (bentornato) e Oristanio, fuori Makoumbou e Jankto. Oristanio va a destra, Nandez in mezzo. Un fallo di mano di Deiola in area non viene sanzionato, il Cagliari sembra più spregiudicato con Oristanio sulla linea di Lapadula e Shomu. Birindelli e Colpani confezionano un’azione da destra, il cross mette paura al Cagliari, Mota non ci arriva. Il Monza (7’) sembra un’altra squadra: azione ubriacante a destra, una serie di tocchi e poi il cross rasoterra. Ora il Monza ha meno paura e il Cagliari ha meno entusiasmo. Al 17’ palla gol sotto la curva rossoblù: 17’, cross da destra di Augello, Shomurodov scivola e non finalizza sotto porta. Il tifo è commovente, sembra la Domus. Palladino leva Dany Mota per Gagliardini e Maldini per Zerbin, è il 19’. Un tiro di Deiola, con Di Gregorio battuto, finisce fuori di pochissimo e il boato è impressionante. Ancora Cagliari, martellante ma impreciso e contropiede pericoloso del Monza con Birindelli. Fiammate. Oristanio fa ammonire Bondo, c’è ancora una partita. Il gol di Lapadula - bello, in semirovesciata, sotto la curva giusta - è annullato per fuorigioco, minuto 23.

Ultimi sussulti

I rossoblù ripartono con vigore ma nella metà campo brianzola le idee restano tali. Palladino (29’) sceglie Caldirola per Birindelli e Valentin Carboni per Colpani, i migliori del Monza. È il 34’, Lapadula dà un segnale, il cross di Oristanio è sfiorato di testa dal peruviano, la palla va sul fondo. Al 37’ fuori Djuric per Colombo, che si presenta con un errore clamoroso in contropiede (ma forse era offside). Azzi per Augello e Kingstone per Shomurodov, è il 39’. Poi Viola per Deiola (43’). Il destro di Prati, su suggerimento di Lapadula, è un “tiraccio”. Ormai il Cagliari è sulle gambe, il Monza assapora un successo pesante e perde tempo. Scuffet dice no a Colombo (palla gol) al 47’, finisce male.

