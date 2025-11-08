Il Cagliari di Pisano beffato al 90’ dal Bologna 

Cagliari 0

Bologna 1

Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Tronci (41’ st Nunn), Russo (24’ st Pibiri), Sulev, Hamdaoua (24’ st Malfitano), Trepy (35’ st Costa), Mendy. In panchina Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Cardu, Goryanov, Correnti. Allenatore Pisano.

Bologna (4-3-1-2) : Happonen, Puukko, Nesi, Markovic, Papazov, N’Diaye, Nordvall (15’ st Ferrari), Lai, Toroc (47’ Francioli), Castaldo (15’ st Armanini), Bousnina (33’ st Jaku). In panchina Franceschelli, Briguglio, Mazzetti, Dimitrisin, Alvarez Castillo, Zonta, Negri. Allenatore Morrone.

Arbitro : Colelli di Ostia Lido.

Rete : nel st 45’Jaku (B).

Note : Ammoniti Hamdaoua nel Cagliari e Puukko nel Bologna; recupero: 1’ e 4’.

Intensità. Parola chiave nel calcio moderno e in Cagliari-Bologna U20 di ieri, che ha visto i rossoblù sardi perdere un punto all’ultimo minuto regolamentare.

La grande novità introdotta da Pisano è stata sul piano tattico con la scelta del 4-3-1-2, speculare rispetto agli emiliani. Cagliari, dunque, con un attacco tutto francofono con Hamdaoua alle spalle di Trepy e Mendy cercati, il più delle volte, con la palla diretta che spesso ha visto la Primavera sarda non sufficientemente presente sulla seconda palla. Dopo un buon inizioo, è il Bologna a prendere metri con il palleggio e a creare al 37’ il primo tiro in porta della partita con Toroc che calcia addosso a Kehayov. Sarà proprio il portiere del Cagliari a incollare il risultato sullo 0-0: all’11’ del secondo tempo il Bologna conquista un rigore grazie all’inserimento del suo capitano Lai. Dagli undici metri si presenta il numero 9 Castaldo che apre con il destro ma trova la parata di Kehayov. Il bulgaro festeggia così la convocazione con la sua Nazionale, che lo porterà a giocare le qualificazioni al prossimo Europeo U19. Non potrà farlo con un risultato utile in più, il Bologna vince il derby rossoblù con il gol al 90’ di Jaku che segna al primo tiro della sua partita e condanna il Cagliari.

