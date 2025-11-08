VaiOnline
Under 20.
09 novembre 2025 alle 00:27

Il Cagliari di Pisano beffato al 90’ dal Bologna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari 0

Bologna 1

Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Tronci (41’ st Nunn), Russo (24’ st Pibiri), Sulev, Hamdaoua (24’ st Malfitano), Trepy (35’ st Costa), Mendy. In panchina Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Cardu, Goryanov, Correnti. Allenatore Pisano.

Bologna (4-3-1-2) : Happonen, Puukko, Nesi, Markovic, Papazov, N’Diaye, Nordvall (15’ st Ferrari), Lai, Toroc (47’ Francioli), Castaldo (15’ st Armanini), Bousnina (33’ st Jaku). In panchina Franceschelli, Briguglio, Mazzetti, Dimitrisin, Alvarez Castillo, Zonta, Negri. Allenatore Morrone.

Arbitro : Colelli di Ostia Lido.

Rete : nel st 45’Jaku (B).

Note : Ammoniti Hamdaoua nel Cagliari e Puukko nel Bologna; recupero: 1’ e 4’.

Intensità. Parola chiave nel calcio moderno e in Cagliari-Bologna U20 di ieri, che ha visto i rossoblù sardi perdere un punto all’ultimo minuto regolamentare.

La grande novità introdotta da Pisano è stata sul piano tattico con la scelta del 4-3-1-2, speculare rispetto agli emiliani. Cagliari, dunque, con un attacco tutto francofono con Hamdaoua alle spalle di Trepy e Mendy cercati, il più delle volte, con la palla diretta che spesso ha visto la Primavera sarda non sufficientemente presente sulla seconda palla. Dopo un buon inizioo, è il Bologna a prendere metri con il palleggio e a creare al 37’ il primo tiro in porta della partita con Toroc che calcia addosso a Kehayov. Sarà proprio il portiere del Cagliari a incollare il risultato sullo 0-0: all’11’ del secondo tempo il Bologna conquista un rigore grazie all’inserimento del suo capitano Lai. Dagli undici metri si presenta il numero 9 Castaldo che apre con il destro ma trova la parata di Kehayov. Il bulgaro festeggia così la convocazione con la sua Nazionale, che lo porterà a giocare le qualificazioni al prossimo Europeo U19. Non potrà farlo con un risultato utile in più, il Bologna vince il derby rossoblù con il gol al 90’ di Jaku che segna al primo tiro della sua partita e condanna il Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 