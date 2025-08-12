Il Cagliari di Pisacane parla italiano 

C’è tanta Napoli nel nuovo Cagliari, a cominciare dall’allenatore Pisacane sino all’ultimo arrivato Esposito, il fantasista Gaetano, in parte Borrelli e Caprile, più Vinciguerra. Anche la colonia romana è piuttosto folta tra Felici, Mazzitelli e Folorunsho. Sono quattro come i mori, invece, i rappresentanti sardi: il terzo portiere Ciocci, Pintus e Idrissi, oltre Deiola.

Ma è soprattutto un Cagliari sempre più italiano e sempre più in controtendenza rispetto alle altre squadre della Serie A, con pochi stranieri (ma buoni) e uno zoccolo duro tricolore (anche in prospettiva azzurra). Per la felicità del ct Gattuso che ha evidenziato la percentuale italiana apprezzandola, quando ha visitato squadra e staff tecnico al “Crai Sport Center” di Assemini due settimane fa, a margine del “Trofeo Gigi Riva”.

I punti fermi

Sono italiani i punti fermi, quei giocatori che costituiscono l’ossatura della squadra titolare: in portiere Caprile innanzitutto, uno dei difensori di maggiore affidamento, ossia Luperto, il regista Prati, il trequartista Gaetano, l’esterno più prolifico, Zortea, e i due bomber Piccoli ed Esposito. E sono per lo più italiani gli ultimi arrivati Folorunsho, Mazzitelli, Borrelli e lo stesso Esposito. Unica eccezione Kiliçsoy, diciannovenne attaccante turco acquistato dal Besiktas e di prospettiva.

I tre capitani

Sono italiani poi il capitano Pavoletti, il suo vice Deiola e il vice del vice Zappa. E ancora, sono italiani due dei giovani più promettenti, Pintus e Vinciguerra, passati entrambi per il settore giovanile rossoblù. E ancora Felici, nel quale il club crede molto. Sono in tutto 22 i rossoblù nati nel Bel Paese tra i 31 che oggi compongono la rosa, compresi, però, Veroli in uscita e Bolzan con il bulgaro Iliev, che aspettano in Primavera.

Uno per nazione

Gli stranieri si contano, dunque, sulle dita di una mano e mezzo. Per il secondo anno di fila non ci sono uruguaiani e non c’è più di un rappresentante per nazione. Chi c’è, però, fa sentire tutto il suo peso. Il colombiano Mina è il giocatore con maggiore caratura internazionale oltre a essere uno dei leader dello spogliatoio. Luvumbo è tra i punti di forza della squadra. Su Adopo - francese di nascita e di origini per metà senegalesi e per metà ivoriane - il Cagliari ha puntato forte riscattandolo per 4 milioni dall’Atalanta. Anche sullo slovacco Obert si concentrano molte delle aspettative di quest’anno da parte dell’allenatore e della società.

Di belle speranze

Il serbo Radunovic sarà il vice di Caprile. E chissà se il croato Rog, rientrato nell’Isola dopo il doppio prestito alla Dinamo Zagabria, ci resterà per tutta la stagione. È quello che lui spera. E ci spera anche Liteta, altro gioiellino sfornato dalla Primavera e che Pisacane, quindi, conosce molto bene. Durante la pre season hanno imparato ad apprezzarlo un po’ tutti anche in prima squadra dove potrebbe quindi rappresentare lo Zambia al posto di Kingstone Mutandwa, passato a sua volta al Ried, in Austria. Tutti sotto il segno di un’unica bandiera, quella italiana. E rossoblù.

