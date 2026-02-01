Il Cagliari di Pisacane ha spiccato il volo 

Cagliari 4

Verona 0

Cagliari (4-3-3) : Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert (34' st Idrissi); Adopo, Gaetano, Mazzitelli (21' st Sulemana); Palestra (42' st Zappa), Kılıçsoy (21' st Borrelli), Esposito (42' st Pavoletti). In panchina Sherri, Ciocci, Deiola, Juan Rodríguez, Albarracín, Dossena, Liteta, Trepy, Luvumbo. Allenatore Pisacane.

Verona (3-5-2) : Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (13' st Mosquera), Bernède (13' st Al-Musrati), Gagliardini (29' pt Lovrić, 37' st Niasse), Harroui (12' st Serdar), Frese; Sarr, Orban. In panchina Montipò, Toniolo, Oyegoke, Bradarić, Ebosse, Isaac, Cham. Allenatore Zanetti.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Reti : nel primo tempo 36' Mazzitelli, 47’ Kılıçsoy, nella ripresa 39' Sulemana, 46' Idrissi.

Note : espulso Sarr al 6' st per doppia ammonizione. Angoli 6-3. Recupero 6' pt-3' st. Spettatori 15.791 per un incasso di 341.512 euro.

Dopo la Juventus e la Fiorentina, anche il Verona crolla sotto i colpi del Cagliari. Ma l'impresa eccezionale, come cantava Lucio Dalla, è essere normale. Come quella centrata ieri alla Domus dalla squadra di Pisacane che ha così conquistato la terza vittoria di fila e messo quasi un’ipoteca sulla salvezza a quindici giornate dalla fine del campionato. Paradossalmente, infatti, delle ultime tre gare, questa con gli ultimi della classe gialloblù era la più insidiosa, soprattutto mentalmente, sia nella preparazione sia nella gestione. Nonostante qualche difficoltà iniziale, dovuta anche al furore agonistico dei veneti (apparsi tutt’altro che avviliti o remissivi), alla lunga è venuto fuori lo strapotere - tecnico e caratteriale - di un gruppo sempre più consapevole e determinato. È indubbiamente la serata di Mazzitelli, Kiliçsoy, Sulemana e Idrissi, autori dei gol (e che gol!) che fissano il risultato sul 4-0. Ma a fare la differenza, anche stavolta, sono la prova corale, l’organizzazione e la solidità difensiva.

Micidiale uno-due

Squadra che vince due volte non si tocca di mezza virgola. Rossoblù al via, dunque, con Caprile in porta, Zé Pedro, Mina, Luperto e Obert sulla linea difensiva, Gaetano ancora in versione play con Adopo e Mazzitelli ai fianchi, Kiliçsoy nel cuore dell’attacco con Palestra ed Esposito larghi a completare il tridente. In panchina, tra gli altri, Deiola e l’ultimo arrivato Albarracín. Dal 4-3-3 scelto per l’occasione da Pisacane al 3-5-2 caro a Zanetti che, a sua volta, si affida a Perilli, Slotsager, Nelsson, Valentini, Lirola, Bernède, Gagliardini (costretto a cedere il testimone a Lovrić dopo neanche mezz’ora), Harroui, Frese, Sarr e Orban.

Partita lenta e macchinosa, fatica a carburare. La respinta di testa sulla linea da parte di Luperto sulla conclusione di Sarr. Il tentativo di esterno di Orban, fuori, sembra suonare la sveglia per il Cagliari. Al volo il primo tentativo all’angolino di Mazzitelli, deviato in corner dal portiere. In rete il secondo al minuto 36. Palestra sfonda sulla fascia, manda al bar, nell’ordine, Valentini, Frese e Lovrić, il cross a seguire per Obert che col tacco libera il centrocampista romano (il diagonale di sinistro è imprendibile). Acceso il motore, il Cagliari decolla. Ancora Palestra imbecca Esposito che dal limite, però, non inquadra lo specchio. Lo stesso Esposito, al secondo dei tre minuti di recupero, confeziona il cross per il destro di Kiliçsoy che, solo soletto sul secondo palo, insacca al volo con una semi rovesciata che fa esplodere la Domus (inizialmente annullato per fuorigioco, il raddoppio viene poi convalidato grazie al Var).

Il poker rossoblù

E se il primo tempo per il Verona finisce malissimo, peggio non poteva cominciare il secondo. Un fallo al limite dell’area su Zé Pedro costa il secondo “giallo” per Sarr. Cala di fatto il sipario, anche se i gialloblù provano a salvare almeno la faccia. È reattivo Caprile sul tiro di Mosquera, appena subentrato insieme a El-Musrati e Serdar. Dall’altra parte, gli ingressi di Borrelli e Sulemana danno ulteriore gas al Cagliari, vicino al tris con Luperto dalla distanza (provvidenziale Perilli). Nel finale, spazio anche per Idrissi. A timbrare il cartellino al 39’ è, però, Sulemana con un tap-in sotto porta dopo la respinta del portiere sul colpo di testa di Adopo sugli sviluppi del corner battuto da Esposito. Passerella finale per Pavoletti e Zappa. E proprio quest’ultimo, al primo minuto di recupero, consegna a Idrissi la palla del definitivo 4-0.

