Il Cagliari di Pisacane ha già un’identità 

Al risveglio fa ancora più male. Concedersi al Napoli negli ultimi minuti, quasi ispirando e indubbiamente agevolando l’assalto finale, è giusto l’unico peccato della partita contro i campioni d’Italia che - manco a dirlo - va ben oltre il risultato e lascia una squadra vera, oltre all’amaro in bocca. E la sensazione che di soddisfazioni ne arriveranno parecchie, nel corso della stagione, persino con squadre di prima fascia. Anche se poi il vero esame per il Cagliari di Fabio Pisacane sarà subito dopo la sosta, nello scontro diretto col Parma.

Pausa a pennello

Lì sì, che i punti conteranno e peseranno davvero, con un avversario presumibilmente più abbottonato, tra l’altro, e un copione inevitabilmente diverso. La prima pausa per le nazionali arriva pertanto a pennello. Aiuterà intanto a smaltire la delusione salvaguardando l’autostima. Lo staff tecnico avrà poi la possibilità di concentrare il lavoro su certi automatismi e lavorare nello specifico per migliorare la condizione atletica. Palestra e gli altri due difensori in arrivo potranno poi inserirsi nei meccanismi. Anche perché, un ricambio di altrettanto spessore in difesa è forse proprio quello che è mancato l’altro ieri al “Maradona”.

La strategia

Il paradosso è che c’è stato un momento della gara in cui Pisacane sembrava addirittura volerla vincere, quando ha alzato il ritmo sostituendo Zappa con Luvumbo e messo più qualità, muscoli e centimetri nell’attacco con Gaetano e Borrelli sulle ali del 4-3-1-2. E se il 3-5-1-1 (o 5-3-1-1, siamo lì) iniziale ha permesso al Cagliari di coprire tutti gli spazi e tenere così sotto controllo il Napoli (il primo tiro partenopeo nello specchio è arrivato a ridosso dell’intervallo), il cambio di modulo ha ridato slancio e coraggio nel momento cruciale mostrando un potenziale davvero interessante. Sul quale, chiaramente, c’è tanto da fare, sotto pressione ma anche in fase offensiva, soprattutto negli ultimi venti metri. Dopo aver messo le basi al nuovo progetto e cambiato la mentalità della squadra, la cura dei dettagli diventa ora fondamentale. Insieme alla crescita di alcuni giocatori in particolare.

Certezze e prospettive

Contro il Napoli a Napoli il Cagliari ha giocato da squadra. E per quanto l’impostazione strategica fosse palesemente difensiva (come ha tenuto poi a rimarcare in conferenza stampa Antonio Conte), non si è snaturato, ha cercato sempre la verticalità mostrando anche belle trame di gioco ogni volta che ripartiva con la palla al piede. E confermando anche in un contesto così complicato certezze e prospettive. Di Caprile, Mina e Luperto sai che ti puoi fidare sempre e comunque, è abbastanza evidente lo sviluppo (sia tecnico che mentale) di Adopo che insieme al solito Deiola forma una struttura solida e affidabile nel cuore del campo permettendo così a Prati di uscire dal guscio. Il regista è in crescita, come Obert. Aspettando l’adattamento di Kiliçsoy e un Borrelli un po’ più lucido sotto porta, Esposito e Folorunsho, pur tra alti e bassi, sembrano ormai entrati nella parte rossoblù. Anche se la novità più succulenta, l’altro ieri, è stata indubbiamente Palestra, l’ennesima concessione di una Dea bendata? Queste le basi, ora, però, servono i punti per la salvezza. Serve la prima vittoria. Per Cagliari-Parma mancano due settimane, ma il conto alla rovescia è già iniziato.

