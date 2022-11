Il Cagliari di Liverani: «L’obiettivo resta la Serie A un cruccio non vincere» 

Come si trova a Cagliari? Lei vive ad Assemini, in stile Zenga, o ha scelto la città?

«Sicuramente, qualcosa di più, punti che abbiamo lasciato per strada. Errori individuali pagati a caro prezzo, per quello che abbiamo fatto credo che 4, anche 5 punti in più li avevo messi in preventivo. Ma il calcio, lo sappiamo, non ti dà mai certezze».

Fabio Liverani, 46 anni, romano, segno zodiacale Toro, ha un grande cruccio: non aver dato ancora alla gente rossoblù quelle che aveva in mente dal primo giorno, una squadra senza paura, gente che ogni tanto sa graffiare, per poi tornare nella mediocrità.

L’obiettivo? «La Serie A». Errori? «Sì, ma non da solo». Fiducia? «Sento la società molto vicina». Desogus? «Una scelta per farlo crescere». La sconfitta che brucia? «Tutte, tantissimo, eccetto Venezia: lì non ci abbiamo capito nulla».

Liverani, nella sua testa cosa c’era, pensando a fine novembre, quando è iniziato il campionato?

«Vivo al Quartiere del Sole, vicino al Poetto».

Ha già fatto una lista dei migliori campi da padel della città?

«Purtroppo no. Fino a quando le cose non andranno per il verso giusto, ci sarà solo il Cagliari. Il padel può attendere».

Manie, soprannomi, scaramanzie.

«Manie nessuna. Non credo di avere un soprannome, magari chiedetelo al mio staff… Un rito ce l’ho, la telefonata ai miei figli prima di salire sul pullman con la squadra».

Andiamo in campo. Tredici uscite, quattro vinte, cinque pareggiate. E quattro sconfitte: ci sta, per quello che avete fatto vedere?

«Secondo me, ripeto, qualcosa di più l’avremmo meritata».

Se un suo calciatore fa una cappellata, magari dopo il novantesimo, che colpe ha Liverani?

«Faccio anche io la mia autocritica e mi chiedo: cosa ho fatto per evitare che la palla fosse lì, nell’area piccola, in quel momento? Si rivede l’episodio con la squadra e lo si analizza insieme. Dobbiamo avere più malizia».

Lei ha ereditato il Cagliari in un momento tremendo, con Assemini che sembrava un albergo, i musi lunghi di Joao e Nandez, fra gli altri, e un caldo atomico. Che sensazioni c’erano?

«Ero sereno, per la mia scelta e nei confronti della squadra. Insieme alla società, abbiamo fatto in modo che qualche giocatore facesse delle scelte importanti, tutti con lo stesso obiettivo, ricostruire e riconquistare la serie A».

Il Cagliari di Liverani: due centrali che fanno partire l’azione, esterni di spinta, una punta di riferimento e in mezzo i big. Però lei cambia spesso: è il suo gioco? Vedremo questo?

«Siamo partiti con un’idea, il mercato ti dà delle alternative, ma i cambiamenti che avete visto sono stati dettati da infortuni, squalifiche, cali. Diciamo 70 per cento variazioni obbligate, il resto per scelta. E avendo cinque sostituzioni, puoi cambiare il 50 per cento in corsa, perché non farlo? ».

L’altro giorno, quando ha visto Pereiro isolato sulla fascia destra, un tifoso di lunga data, in tribuna vicino alle vostre panchine, ha fatto per andarsene.

«Pereiro è un ragazzo particolare, non ha mai dato l’impressione di impegnarsi meno. Non è un Deiola, o un Nandez, che nello scontro fisico si esaltano, lui è diverso. Lo avete visto a destra ed è stata una scelta condivisa col giocatore, al centro ha sicuramente meno spazio e sulla fascia lui cercava una comfort zone per esprimersi al massimo».

L’impressione è che si vada avanti per tentativi, esperimenti. E lei, a bordo campo, non le manda a dire, quando non trova riscontro del lavoro fatto in settimana.

«Se io avessi la percezione che i miei messaggi non arrivassero, sarei il primo a lanciare l’allarme. Il nostro problema è mentale, perché in settimana ho sempre e solo ottime sensazioni. Quando c’è meno tensione, la squadra si esprime al massimo. Ed è questo il problema che stiamo affrontando col lo staff».

Cagliari ha un tifo allo stadio e un ambiente molto civili, se pensiamo alla rovinosa ultima stagione, di cui lei ovviamente non ha colpe. Come ci si sente, in mezzo alla scena, quando non si riesce a dare spettacolo?

«Io lavoro per dare qualcosa alla gente. Ed è un grande cruccio non poter esprimere, con la squadra, le nostre idee. Magari essere meno belli e provare a vincere… potrebbe essere una strada. Ma coniugare le due cose è possibile».

Le hanno messo vicino un suo vecchio amico, Muzzi. Ci sono i calciatori che ha chiesto, più o meno. Cosa serve? Solo un po’di fortuna?

«Serenità e fortuna. A Bolzano meritavamo di più, per esempio. E lo stress per il mancato successo ce lo siamo tenuto dentro».

La B è un campionato più complesso della Serie A. Lei lo sta affrontando con un mix fra giovani ed esperti. Ha chiesto qualcosa al mercato di gennaio?

«Ad oggi, il tema non lo abbiamo affrontato, concentriamoci sulle sei partite che mancano. Magari fra qualche settimana sarà un argomento di discussione. Il nuovo direttore farà presto le sue valutazioni, c’è tempo».

Spal, Bari, Venezia e Ascoli? Quale brucia di più?

«Beh, con il Venezia abbiamo controllato poco o nulla la partita, nelle altre tre gare non meritavamo di perdere».

Alla prima sconfitta di Ferrara, era agosto, avevate reagito con due vittorie. Salvo poi sprofondare nel buio.

«La squadra trovò serenità, sicurezza. Ma alla prima situazione negativa, siamo inciampati di nuovo».

Dove ha sbagliato?

«Anche io potevo fare qualche scelta diversa, magari ho sbagliato alcune letture della gara. Ma sono sicuro che trovando serenità, arriveranno le vittorie».

La scelta di mandare Desogus a fare esperienza in C e portare il coetaneo Millico a Cagliari, è sembrata folle. Lei l’ha condivisa o se l’è trovata impacchettata?

«Dal 3 luglio in poi, ho sempre fatto giocare Jacopo titolare. Un ragazzo eccezionale, tecnicamente e sotto il profilo umano. Abbiamo fatto una scelta in buonafede, la rosa era diventata extralarge e forse avrebbe giocato poco. Oggi potrebbero essere fatte valutazioni diverse».

In queste situazioni si ha bisogno di fiducia. Lei sente il club vicino?

«Sì, la società è molto vicina. Non vengo da Marte, so come vanno le cose. Ma la proprietà è vicina alla squadra».

Facciamo una promessa. Seria, non di serie B.

«Ho trovato un ambiente che vive per il Cagliari. E io fino all’ultimo minuto di campionato darò tutto per restituire la serie A a questa terra».

Qual è l’obiettivo del Cagliari, oggi?

«Primo e secondo posto sono lontani, ma il campionato è lungo. E la distanza è sempre colmabile. A cominciare da domenica, con la prima della classe».

